استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب طولكرم بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 13 - 11 (كونا) -- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها ان الشابين هما مأمون شريم وثائر عمارة وان الاحتلال احتجز جثمانيهما.
من جهتها اعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طفلا يبلغ من العمر عامان اصيب بشظايا رصاص الاحتلال في رأسه وشاب اخر بعيار ناري في الكتف ونقلا الى المستشفى.
واوضحت مصادر محلية ان الطفل هو نجل الشهيد عمار الذي كان مع والده اثناء محاصرة احد المنازل الذي اطلقت قوات الاحتلال الرصاص والقذائف نحوه.
واعلنت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات وفعاليات محافظة (طولكرم) الحداد يوم غد على روحي الشهيدين وتنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة. (النهاية)
ن ق / ف ا س
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