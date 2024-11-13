Thursday, 14 November 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب طولكرم بالضفة الغربية

11/13/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 11 (كونا) -- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاربعاء قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها ان الشابين هما مأمون شريم وثائر عمارة وان الاحتلال احتجز جثمانيهما.
من جهتها اعلنت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طفلا يبلغ من العمر عامان اصيب بشظايا رصاص الاحتلال في رأسه وشاب اخر بعيار ناري في الكتف ونقلا الى المستشفى.
واوضحت مصادر محلية ان الطفل هو نجل الشهيد عمار الذي كان مع والده اثناء محاصرة احد المنازل الذي اطلقت قوات الاحتلال الرصاص والقذائف نحوه.
واعلنت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات وفعاليات محافظة (طولكرم) الحداد يوم غد على روحي الشهيدين وتنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة. (النهاية)

ن ق / ف ا س



MENAFN13112024000071011013ID1108884370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث