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المفوض العام للأونروا: الوكالة أصبحت ضحية للحرب في غزة

11/13/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 11 (كونا) -- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني اليوم الأربعاء إن الوكالة أصبحت ضحية للحرب في غزة مشيرا إلى مقتل 243 على الأقل من موظفيها واحتجاز آخرين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب كما دمرت وتضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في القطاع.
وأضاف لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الكيان الإسرائيلي المحتل يعمل "بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية.
وأشار لازاريني إلى اعتماد الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعا قد ينهي عمليات وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ثلاثة أشهر داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق ذلك التشريع ومواصلة تمويل الوكالة.
وحذر من أن تطبيق التشريع ستكون له عواقب كارثية موضحا أن "تفكيك الأونروا سيؤدي في غزة إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة" علاوة على أن الأونروا وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج.
وأكد المفوض العام للأونروا أن تفكيك الوكالة سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين ولن ينهي وضع اللجوء الذي سيستمر.
وتطرق لازاريني إلى الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل والرعاية الصحية الأولية.
وتحدث المسؤول الأممي عن حملة تضليل عالمية ضارية تتعرض لها وكالة الأونروا مشيرا إلى أن الضغط المكثف من حكومة الاحتلال والجماعات المرتبطة بها استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للوكالة الأممية.
وأكد المفوض العام أن الأونروا تأخذ كل الادعاءات بشأن انتهاك حيادها بشكل جاد للغاية وأنها لا تتسامح مطلقا مع تلك الانتهاكات.
واستشهد بالمراجعة المستقلة لحياد الأونروا التي خلصت إلى أن الوكالة لديها إطار عمل محايد أكثر قوة من أي جهات مماثلة.
واختتم لازاريني كلمته بمطالبة الدول الأعضاء ضمان أن تحدد أي خطة للانتقال السياسي دور الأونروا مؤكدا ضرورة أن تكمل الوكالة ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة.
كما حث المفوض العام الدول الأعضاء على استخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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