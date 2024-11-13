الجمهوريون يحافظون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 11 (كونا) -- حافظ الجمهوريون اليوم الأربعاء في مجلس النواب الأمريكي على أغلبيتهم في المجلس بعد أن تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وحسب النتائج المتداولة على وسائل الإعلام الأمريكية فقد تمكن الحزب الجمهوري من الحصول على الأغلبية المطلوبة (218 مقعدا).
ويعني هذا الفوز أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
سيكون في وضع مريح يسمح له بتمرير أجندته وسياساته عبر الكونغرس.
ويتسلم ترامب مهامه في ال20 من يناير المقبل خلفا للرئيس الحالي جو بايدن الذي يحكم الولايات المتحدة منذ يناير 2021. (النهاية)
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