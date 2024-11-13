Thursday, 14 November 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمهوريون يحافظون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

11/13/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 11 (كونا) -- حافظ الجمهوريون اليوم الأربعاء في مجلس النواب الأمريكي على أغلبيتهم في المجلس بعد أن تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وحسب النتائج المتداولة على وسائل الإعلام الأمريكية فقد تمكن الحزب الجمهوري من الحصول على الأغلبية المطلوبة (218 مقعدا).
ويعني هذا الفوز أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون في وضع مريح يسمح له بتمرير أجندته وسياساته عبر الكونغرس.
ويتسلم ترامب مهامه في ال20 من يناير المقبل خلفا للرئيس الحالي جو بايدن الذي يحكم الولايات المتحدة منذ يناير 2021. (النهاية)

ع س ج / ف ا س




MENAFN13112024000071011013ID1108884368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث