12 قتيلا بنيران الجيش الباكستاني في اشتباكات مع مسلحين في بلوشستان وخيبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 13 - 11 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء 12 مسلحا خلال اشتباكات جرت في معاقلهم في بإقليمي بلوشستان وخيبر بوختنخوا وهما من المناطق القبلية الوعرة المحاذية للحدود الشمالية والغربية مع أفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان له أنه قتل "أربعة إرهابيين من بينهم هدفا ذا قيمة عالية خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة كيش في بلوشستان...بناء على معلومات أمنية".
وأضاف أن الهدف "ذي القيمة العالية" هو مسلح يدعى سناء بارو وهو "عميل تجنيد مركزي وخاصة الانتحاريين لما يسمى لواء مجيد في منطقة كيش وكان مطلوبا لأجهزة الأمن" الباكستانية.
وفي بيان آخر أفاد الجيش الباكستاني بـ"مقتل ثمانية إرهابيين خلال عملية في منطقة ميران شاه في خيبر بختونخوا بعد معلومات استخباراتية في منطقة شمال وزيرستان القبلية عن وجود مسلحين".
وأضاف "خلال العملية اشتبكت قوات الأمن مع الإرهابيين فقتلت ثمانية منهم وأصابت ستة آخرين".
وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة عملياته للقضاء على الإرهاب وذلك عقب التفجير الدامي الذي ارتكبه انفصاليون بلوش السبت الماضي في محطة القطارات الرئيسية في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وهو الهجوم الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح وتسبب في دمار هائل بالمحطة.
وغداة هذا الهجوم قتل الجيش الباكستاني 10 مسلحين في عمليتين منفصلتين في منطقة شمال وزيرستان في إقليم خيبر في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في وتيرة الهجمات المسلحة. (النهاية) س ب ك / ه س ص
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