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12 قتيلا بنيران الجيش الباكستاني في اشتباكات مع مسلحين في بلوشستان وخيبر

11/13/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 13 - 11 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء 12 مسلحا خلال اشتباكات جرت في معاقلهم في بإقليمي بلوشستان وخيبر بوختنخوا وهما من المناطق القبلية الوعرة المحاذية للحدود الشمالية والغربية مع أفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان له أنه قتل "أربعة إرهابيين من بينهم هدفا ذا قيمة عالية خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة كيش في بلوشستان...بناء على معلومات أمنية".
وأضاف أن الهدف "ذي القيمة العالية" هو مسلح يدعى سناء بارو وهو "عميل تجنيد مركزي وخاصة الانتحاريين لما يسمى لواء مجيد في منطقة كيش وكان مطلوبا لأجهزة الأمن" الباكستانية.
وفي بيان آخر أفاد الجيش الباكستاني بـ"مقتل ثمانية إرهابيين خلال عملية في منطقة ميران شاه في خيبر بختونخوا بعد معلومات استخباراتية في منطقة شمال وزيرستان القبلية عن وجود مسلحين".
وأضاف "خلال العملية اشتبكت قوات الأمن مع الإرهابيين فقتلت ثمانية منهم وأصابت ستة آخرين".
وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة عملياته للقضاء على الإرهاب وذلك عقب التفجير الدامي الذي ارتكبه انفصاليون بلوش السبت الماضي في محطة القطارات الرئيسية في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وهو الهجوم الذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح وتسبب في دمار هائل بالمحطة.
وغداة هذا الهجوم قتل الجيش الباكستاني 10 مسلحين في عمليتين منفصلتين في منطقة شمال وزيرستان في إقليم خيبر في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في وتيرة الهجمات المسلحة. (النهاية) س ب ك / ه س ص

MENAFN13112024000071011013ID1108884367

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