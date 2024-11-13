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التلفزيون الإسباني: الأمطار الغزيرة تضرب (ملقا) الأندلسية وتشل حركة المرور

11/13/2024 11:32:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 11 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان الامطار الغزيرة التي هطلت على محافظة (ملقا) الأندلسية تسببت في إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من منازلهم فضلا عن شل حركة المرور وإلحاق أضرار مادية جسيمة.
وأضاف التلفزيون ان السيول أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في حين غمرت مياه الأمطار عدة مرافق في المستشفى المركزي بمدينة (ملقا) ما أدى إلى تعليق جميع الأنشطة باستثناء خدمات الطوارئ مشيرا إلى ان المياه تسللت أيضا إلى عدد كبير من المنازل والمحال التجارية وألحقت بها الأضرار.
من جهة أخرى قال التلفزيون الاسباني ان العاصفة تسببت في عزل محافظة (ملقا) وبلداتها بشكل كامل برا حيث تم إيفاق حركة السكك الحديدية بالكامل وتعليق جميع أنواع حافلات النقل العام بينما لفت إلى ان المطار الدولي يعمل بشكل شبه طبيعي مع إلغاء رحلة واحدة وتحويل خمس رحلات.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (آيمت) في وقت سابق اليوم من عواصف في شرق البلاد وجنوبها وبشكل خاص محافظتي (تاراغونا) الكتالونية و(ملقا) الأندلسية ما دفع السلطات في الاقليمين إلى تعليق الدراسة وإلغاء الخدمات العامة والتوصية بالعمل عن بعد علما ان العاصفة ستهدأ بعد منتصف الليل.
من جهة أخرى فعلت الوكالة حالة التأهب القصوى خلال اليومين القادمين في محافظة (فالنسيا) التي شهدت فيضانات مدمرة قبل أسبوعين تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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