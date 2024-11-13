التلفزيون الإسباني: الأمطار الغزيرة تضرب (ملقا) الأندلسية وتشل حركة المرور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 13 - 11 (كونا) -- قال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان الامطار الغزيرة التي هطلت على محافظة (ملقا) الأندلسية تسببت في إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من منازلهم فضلا عن شل حركة المرور وإلحاق أضرار مادية جسيمة.
وأضاف التلفزيون ان السيول أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في حين غمرت مياه الأمطار عدة مرافق في المستشفى المركزي بمدينة (ملقا) ما أدى إلى تعليق جميع الأنشطة باستثناء خدمات الطوارئ مشيرا إلى ان المياه تسللت أيضا إلى عدد كبير من المنازل والمحال التجارية وألحقت بها الأضرار.
من جهة أخرى قال التلفزيون الاسباني ان العاصفة تسببت في عزل محافظة (ملقا) وبلداتها بشكل كامل برا حيث تم إيفاق حركة السكك الحديدية بالكامل وتعليق جميع أنواع حافلات النقل العام بينما لفت إلى ان المطار الدولي يعمل بشكل شبه طبيعي مع إلغاء رحلة واحدة وتحويل خمس رحلات.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (آيمت) في وقت سابق اليوم من عواصف في شرق البلاد وجنوبها وبشكل خاص محافظتي (تاراغونا) الكتالونية و(ملقا) الأندلسية ما دفع السلطات في الاقليمين إلى تعليق الدراسة وإلغاء الخدمات العامة والتوصية بالعمل عن بعد علما ان العاصفة ستهدأ بعد منتصف الليل.
من جهة أخرى فعلت الوكالة حالة التأهب القصوى خلال اليومين القادمين في محافظة (فالنسيا) التي شهدت فيضانات مدمرة قبل أسبوعين تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص. (النهاية)
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