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بريطانيا تعلن عن مبادرات مالية وفنية لدعم خطط مكافحة التغيرات المناخية

11/13/2024 11:32:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 11 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الاربعاء عن مبادرات مالية وفنية لمساعدة الدول الأكثر تضررا من التغييرات المناخ والاحتباس الحراري.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال قمة الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) التي اختتمت أعمالها في عاصمة أذربيجان (باكو) في وقت سابق اليوم حيث طرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عدة مبادرات لحشد الدعم الدولي حول خطط مكافحة التغيرات المناخية.
واكد البيان ان الحكومة البريطانية اقرت ميزانية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) عبر هيئة (الاستثمار البريطانية العالمية) لقيادة مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف الى توجيه نحو 500 مليون جنيه (635 مليون دولار) من رأس المال الخاص إلى استثمارات تدعم الدول الأخرى في انتقالها نحو صافي الصفر الكربوني.
واضاف انه تقرر ايضا منح ضمان بقيمة 280 مليون دولار لمبادرة (اداة التمويل المبتكر للمناخ في اسيا والهادئ) من اجل توفير 2ر1 مليار دولار من التمويلات الإضافية للمناخ مشيرا إلى توجه بريطانيا نحو تفعيل عدة مبادرات اخرى مع مجموعة من الدول والقطاع الخاص لمحاربة ازالة الغابات والاحتطاب غير الشرعي.
وعلى صعيد متصل نقل البيان عن الوزير لامي قوله ان "أزمة المناخ والطبيعة تشكل التحدي الحاسم في العصر الحديث ولذلك يتم العمل مع دول أخرى لمعالجة هذه القضية من جذورها".
واكد لامي ان الجهود تتضاعف لحماية الغابات واستعادتها علاوة على تعزيز التمويل لمساعدة الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وكشف عن قيام هيئة (الاستثمار البريطانية العالمية) في الفترة من أبريل 2011 الى مارس 2024 بشكل مباشر بدعم أكثر من 110 ملايين شخص للتكيف مع آثار تغير المناخ والمساعدة في تجنب أكثر من 105 ملايين طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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