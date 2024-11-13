بريطانيا تعلن عن مبادرات مالية وفنية لدعم خطط مكافحة التغيرات المناخية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 13 - 11 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الاربعاء عن مبادرات مالية وفنية لمساعدة الدول الأكثر تضررا من التغييرات المناخ والاحتباس الحراري.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان ذلك جاء خلال قمة الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) التي اختتمت أعمالها في عاصمة أذربيجان (باكو) في وقت سابق اليوم حيث طرح وزير
الخارجية البريطاني ديفيد لامي عدة مبادرات لحشد الدعم الدولي حول خطط مكافحة التغيرات المناخية.
واكد البيان ان الحكومة البريطانية اقرت ميزانية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) عبر هيئة (الاستثمار البريطانية العالمية) لقيادة مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف الى توجيه نحو 500 مليون جنيه (635 مليون دولار) من رأس المال الخاص إلى استثمارات تدعم الدول الأخرى في انتقالها نحو صافي الصفر الكربوني.
واضاف انه تقرر ايضا منح ضمان بقيمة 280 مليون دولار لمبادرة (اداة التمويل المبتكر للمناخ في اسيا والهادئ) من اجل توفير 2ر1 مليار دولار من التمويلات الإضافية للمناخ مشيرا إلى توجه بريطانيا نحو تفعيل عدة مبادرات اخرى مع مجموعة من الدول والقطاع الخاص لمحاربة ازالة الغابات والاحتطاب غير الشرعي.
وعلى صعيد متصل نقل البيان عن الوزير لامي قوله ان "أزمة المناخ والطبيعة تشكل التحدي الحاسم في العصر الحديث ولذلك يتم العمل مع دول أخرى لمعالجة هذه القضية من جذورها".
واكد لامي ان الجهود تتضاعف لحماية الغابات واستعادتها علاوة على تعزيز التمويل لمساعدة الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وكشف عن قيام هيئة (الاستثمار البريطانية العالمية) في الفترة من أبريل 2011 الى مارس 2024 بشكل مباشر بدعم أكثر من 110 ملايين شخص للتكيف مع آثار تغير المناخ والمساعدة في تجنب أكثر من 105 ملايين طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. (النهاية)
م ر ن / ر ج
MENAFN13112024000071011013ID1108884365
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