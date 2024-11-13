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اسبانيا تعلن رفضها لتصريحات الاحتلال الاسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة

11/13/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 11 (كونا) -- أعربت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن وزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان ان فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي مشيرة إلى ان محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
واعتبر البيان ان تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي".
وأضاف البيان ان المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين وأمام فرص السلام في المنطقة. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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