اسبانيا تعلن رفضها لتصريحات الاحتلال الاسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 13 - 11 (كونا) -- أعربت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء عن رفضها الشديد للتصريحات الصادرة عن وزير
في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان ان فرض السيادة بالقوة يتعارض مع القانون الدولي مشيرة إلى ان محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عقود غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
واعتبر البيان ان تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تحريضية وتعيق التهدئة الضرورية للتوتر الإقليمي".
وأضاف البيان ان المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين وأمام فرص السلام في المنطقة. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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