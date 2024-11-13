البيت الأبيض: الرئيس الامريكي سيلتقي نظيره الصيني في البيرو نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 13 – 11 (كونا) -- أعلن البيت الابيض اليوم الاربعاء أن الرئيس الامريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جي بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) المنعقدة يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة البيروفية ليما.
وقال مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن اللقاء المرتقب سيكون الاجتماع الشخصي الثالث بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن منصبه واجتماعهما الأخير كرئيسين قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
منصبه في 20 يناير المقبل.
وأشار سوليفان إلى أن الرئيسين التقيا للمرة الأولى في بالي بإندونيسيا عام 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين وفي وودسايد بكاليفورنيا في عام 2023 الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك).
وفيما يتعلق بالمضمون المتوقع للاجتماع المرتقب قال سوليفان "لا أتوقع منه (بايدن) أن ينقل رسائل لكن من الواضح أن الرئيس (المنتخب دونالد) ترامب عندما يتولى منصبه ستتاح له الفرصة للتواصل مباشرة مع الرئيس شي".
ولفت إلى أن "التحولات هي لحظات ذات عواقب فريدة في الجغرافيا السياسية" موضحا "أنها فترة يمكن للمنافسين والخصوم أن يروا فرصة محتملة في هذا التغيير بالحكومة هنا".
وأوضح أن "جزءا مما سيتواصل به الرئيس بايدن هو أننا بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والوضوح والقدرة على التنبؤ بين الولايات المتحدة والصين خلال هذه الفترة الانتقالية" بالإشارة الى الفترة الفاصلة بين ادارتي بايدن وترامب.
كما توقع أن يعزز الاجتماع "النقطة التي مفادها بأنه من أجل أن نتمكن من إدارة هذه المنافسة بمسؤولية في المستقبل يتعين علينا الحفاظ على قنوات الاتصال على كل المستويات على المدى الطويل وخاصة فيما يتعلق بالمستوى العسكري بالإضافة الى محاولة تعزيز التقدم في المجالات التي يمكننا العمل فيها معا مثل مكافحة المخدرات والفنتانيل وإدارة المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".
وأكد أنه لهذه الأسباب "فإن هذا الاجتماع مهم ولن يكون مجرد لقاء وداعي وإن كان سيتضمن عنصرا من التأمل في مسار العلاقة الطويلة بينهما".
وجدد التأكيد على أن "هناك عملا فعليا ينبغي القيام به في هذه اللحظة الحرجة بين الولايات المتحدة والصين لضمان عدم مواجهة أي مشاكل خلال الشهرين المقبلين في عملية انتقال السلطة". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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