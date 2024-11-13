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البيت الأبيض: الرئيس الامريكي سيلتقي نظيره الصيني في البيرو نهاية الأسبوع

11/13/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 13 – 11 (كونا) -- أعلن البيت الابيض اليوم الاربعاء أن الرئيس الامريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جي بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) المنعقدة يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة البيروفية ليما.
وقال مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن اللقاء المرتقب سيكون الاجتماع الشخصي الثالث بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن منصبه واجتماعهما الأخير كرئيسين قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
وأشار سوليفان إلى أن الرئيسين التقيا للمرة الأولى في بالي بإندونيسيا عام 2022 على هامش قمة مجموعة العشرين وفي وودسايد بكاليفورنيا في عام 2023 الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك).
وفيما يتعلق بالمضمون المتوقع للاجتماع المرتقب قال سوليفان "لا أتوقع منه (بايدن) أن ينقل رسائل لكن من الواضح أن الرئيس (المنتخب دونالد) ترامب عندما يتولى منصبه ستتاح له الفرصة للتواصل مباشرة مع الرئيس شي".
ولفت إلى أن "التحولات هي لحظات ذات عواقب فريدة في الجغرافيا السياسية" موضحا "أنها فترة يمكن للمنافسين والخصوم أن يروا فرصة محتملة في هذا التغيير بالحكومة هنا".
وأوضح أن "جزءا مما سيتواصل به الرئيس بايدن هو أننا بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والوضوح والقدرة على التنبؤ بين الولايات المتحدة والصين خلال هذه الفترة الانتقالية" بالإشارة الى الفترة الفاصلة بين ادارتي بايدن وترامب.
كما توقع أن يعزز الاجتماع "النقطة التي مفادها بأنه من أجل أن نتمكن من إدارة هذه المنافسة بمسؤولية في المستقبل يتعين علينا الحفاظ على قنوات الاتصال على كل المستويات على المدى الطويل وخاصة فيما يتعلق بالمستوى العسكري بالإضافة الى محاولة تعزيز التقدم في المجالات التي يمكننا العمل فيها معا مثل مكافحة المخدرات والفنتانيل وإدارة المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".
وأكد أنه لهذه الأسباب "فإن هذا الاجتماع مهم ولن يكون مجرد لقاء وداعي وإن كان سيتضمن عنصرا من التأمل في مسار العلاقة الطويلة بينهما".
وجدد التأكيد على أن "هناك عملا فعليا ينبغي القيام به في هذه اللحظة الحرجة بين الولايات المتحدة والصين لضمان عدم مواجهة أي مشاكل خلال الشهرين المقبلين في عملية انتقال السلطة". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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