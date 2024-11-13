موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 47 فلسطينيا واصابة 182 آخرين في سبع مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات ال24 الأخيرة لترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ بدايته إلى 43712 شهيدا و103258 جريحا.

بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 3365 قتيلا و14344 جريحا بعد تسجيل مقتل 78 شخصا واصابة 122 آخرين في الساعات ال24 الماضية.

واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يستقبل خلفه المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض حيث أكدا تطلعهما إلى انتقال سلس للسلطة بين إدارتيهما خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن اختيار مناصب جديدة لإدارته التي تبدأ مهامها يناير المقبل وهم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو كوزير للخارجية والنائب الجمهوري مات غيتز كوزير للعدل والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد كمديرة للاستخبارات الوطنية.

واشنطن - القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) تعلن أن قواتها نفذت سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

واشنطن - الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يحافظون على أغلبيتهم في المجلس بحصولهم على الأغلبية المطلوبة (218 مقعدا) وذلك بعدما انتزعوا السيطرة على مجلس الشيوخ ايضا.

واشنطن – أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يختارون السناتور جون ثون زعيما للأغلبية في المجلس ليحل مكان السناتور المتقاعد ميتش ماكونيل الذي تزعم الحزب الجمهوري بالغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي على مدار السنوات ال18 الماضية. (النهاية) ر ج