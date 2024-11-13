Thursday, 14 November 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/13/2024 11:32:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 47 فلسطينيا واصابة 182 آخرين في سبع مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات ال24 الأخيرة لترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ بدايته إلى 43712 شهيدا و103258 جريحا.

بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا تجدد غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3365 قتيلا و14344 جريحا بعد تسجيل مقتل 78 شخصا واصابة 122 آخرين في الساعات ال24 الماضية.

واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يستقبل خلفه المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض حيث أكدا تطلعهما إلى انتقال سلس للسلطة بين إدارتيهما خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن اختيار مناصب جديدة لإدارته التي تبدأ مهامها يناير المقبل وهم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو كوزير للخارجية والنائب الجمهوري مات غيتز كوزير للعدل والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد كمديرة للاستخبارات الوطنية.

واشنطن - القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) تعلن أن قواتها نفذت سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

واشنطن - الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يحافظون على أغلبيتهم في المجلس بحصولهم على الأغلبية المطلوبة (218 مقعدا) وذلك بعدما انتزعوا السيطرة على مجلس الشيوخ ايضا.

واشنطن – أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يختارون السناتور جون ثون زعيما للأغلبية في المجلس ليحل مكان السناتور المتقاعد ميتش ماكونيل الذي تزعم الحزب الجمهوري بالغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي على مدار السنوات ال18 الماضية. (النهاية) ر ج

MENAFN13112024000071011013ID1108884361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث