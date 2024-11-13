موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 47 فلسطينيا واصابة 182 آخرين في سبع مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات ال24 الأخيرة لترتفع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ بدايته إلى 43712 شهيدا و103258 جريحا.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا تجدد غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3365 قتيلا و14344 جريحا بعد تسجيل مقتل 78 شخصا واصابة 122 آخرين في الساعات ال24 الماضية.
واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يستقبل خلفه المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض حيث أكدا تطلعهما إلى انتقال سلس للسلطة بين إدارتيهما خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.
واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن اختيار مناصب جديدة لإدارته التي تبدأ مهامها يناير المقبل وهم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو كوزير للخارجية والنائب الجمهوري مات غيتز كوزير للعدل والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد كمديرة للاستخبارات الوطنية.
واشنطن - القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) تعلن أن قواتها نفذت سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.
واشنطن - الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يحافظون على أغلبيتهم في المجلس بحصولهم على الأغلبية المطلوبة (218 مقعدا) وذلك بعدما انتزعوا السيطرة على مجلس الشيوخ ايضا.
واشنطن – أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يختارون السناتور جون ثون زعيما للأغلبية في المجلس ليحل مكان السناتور المتقاعد ميتش ماكونيل الذي تزعم الحزب الجمهوري بالغرفة العليا في الكونغرس الأمريكي على مدار السنوات ال18 الماضية. (النهاية) ر ج
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