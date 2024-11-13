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بنك السلام يتعاون مع درة البحرين لتقديم حلول تمويل ميسرة لمشروع جوهرة المرجان

11/13/2024 11:32:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‮
‬أحد‭ ‬أرقى‭ ‬المنتجعات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬حصرية‭ ‬للزبائن‭ ‬الراغبين‭ ‬بامتلاك‭ ‬الفلل‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيتيح‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لزبائنه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬بمعدلات‭ ‬ربح‭ ‬تنافسية‭ ‬وإجراءات‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة،‭ ‬كما‭ ‬سيمنحهم‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الأقساط‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬جزئية‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬مع‭ ‬تخفيض‭ ‬مبلغ‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭. ‬وسيحصل‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬استشارات‭ ‬مجانية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ We ‭ ‬ Invision ‭ ‬ Design ‭ & ‬ Execution ‭ ‬للتصميم‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬وخصومات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭. ‬وسيحظى‭ ‬الزبائن‭ ‬كذلك‭ ‬بنقاط‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مكافآت‭ ‬الولاء‭ ‬فور‭ ‬استكمال‭ ‬حجوزات‭ ‬الفلل‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬قال‭ ‬أنور‭ ‬مراد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويل‭ ‬للزبائن‭ ‬الراغبين‭ ‬بامتلاك‭ ‬فلل‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان،‭ ‬مع‭ ‬منحهم‭ ‬نقاط‭ ‬مكافأة‭ ‬إضافية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭. ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬مفضلة‭ ‬لمختلف‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭. ‬ونطمح‭ ‬بجهودنا‭ ‬الحثيثة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بحلول‭ ‬تمويل‭ ‬ميسرة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وتدعمهم‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭. ‬ونشجع‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتملك‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المتميز‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬التنافسية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬علّق‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬منح‭ ‬زبائن‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬امتلاك‭ ‬إحدى‭ ‬الفلل‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العصرية‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬تمويل‭ ‬ميسر‭ ‬وعروض‭ ‬تنافسية‭ ‬حصرية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬توجهاتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬فلل‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تفي‭ ‬باحتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية،‭ ‬بما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المطلق‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بلمسات‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ومختلف‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬المرجان‮»‬‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬سكني‭ ‬عصري‭ ‬سيتم‭ ‬خلاله‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬المرجان‭ ‬5‮»‬‭ ‬لتتضمن‮
‬200‮
‬فيلا‭ ‬فريدة‭ ‬مُطلة‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬ويوفر‭ ‬المشروع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭ ‬وكافة‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬وأجواء‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية‭. ‬وستحتوي‭ ‬كل‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية‭ ‬ومساجد‭ ‬ومرافق‭ ‬للشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭.‬

وتنقسم‭ ‬فلل‭ ‬هذا
المشروع‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬بمواصفات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبمساحات‭ ‬أراض‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬650‭ ‬و900‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ومساحة‭ ‬بناء‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬وتحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬من‮
‬4‮
‬إلى‮
‬5‮
‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬امتيازات‭ ‬جديدة‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬مثل‭: ‬المجلس‭ ‬الخارجي‭ ‬والشرفة‭ ‬وغيرها‭.‬

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