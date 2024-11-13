بنك السلام يتعاون مع درة البحرين لتقديم حلول تمويل ميسرة لمشروع جوهرة المرجان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم بنك السلام اتفاقية تعاون مع درة البحرين،
أحد أرقى المنتجعات السكنية في مملكة البحرين، وذلك لتقديم عروض تمويل عقارية حصرية للزبائن الراغبين بامتلاك الفلل المدرجة في مشروع جوهرة المرجان.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتيح بنك السلام لزبائنه الاستفادة من حلول تمويلية عقارية بمعدلات ربح تنافسية وإجراءات موافقة سريعة، كما سيمنحهم المرونة في دفع الأقساط على دفعات جزئية لمدة 5 سنوات، مع تخفيض مبلغ الدفعة الأولى. وسيحصل الزبائن على استشارات مجانية من شركة We Invision Design & Execution للتصميم والتنفيذ، وخصومات خاصة على الأجهزة في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده. وسيحظى الزبائن كذلك بنقاط إضافية في مكافآت الولاء فور استكمال حجوزات الفلل.
وفي تعليقه حول هذا التعاون، قال أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: «يسرنا أن نتعاون مع شركة درة البحرين بصفتها إحدى الشركات الرائدة في القطاع العقاري في مملكة البحرين، وذلك لتقديم عروض تمويل للزبائن الراغبين بامتلاك فلل في مشروع جوهرة المرجان، مع منحهم نقاط مكافأة إضافية وتزويدهم بالعديد من المزايا الحصرية. نسعى جاهدين لترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية مفضلة لمختلف خدمات التمويل، ولا سيما التمويل العقاري. ونطمح بجهودنا الحثيثة إلى المساهمة في تزويد الزبائن بحلول تمويل ميسرة تلبي تطلعاتهم وتدعمهم في امتلاك منزل العمر. ونشجع جميع الراغبين بالتملك ضمن هذا المشروع المتميز للاستفادة من هذه العروض التنافسية».
من جانبه، علّق ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين قائلاً: «يسعدنا أن نكون في شراكة مع بنك السلام الرائد في القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وهي خطوة من شأنها منح زبائن البنك فرصة امتلاك إحدى الفلل المدرجة ضمن أحدث مشاريعنا العصرية «جوهرة المرجان»، وذلك عبر تقديم تمويل ميسر وعروض تنافسية حصرية. ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع توجهاتنا الرامية إلى تقديم فلل سكنية فاخرة ومتكاملة تفي باحتياجات الأسرة البحرينية والخليجية، بما تحتويه من وسائل الراحة والاسترخاء المطلق وجو المتعة العائلية، وذلك بلمسات معمارية حديثة تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية لتتوافق مع تطلعات أفراد المجتمع ومختلف إمكانياتهم المالية».
الجدير بالذكر أن «جوهرة المرجان» هو مشروع سكني عصري سيتم خلاله تطوير «جزيرة المرجان 5» لتتضمن
200
فيلا فريدة مُطلة على مياه الخليج العربي. ويوفر المشروع احتياجات الأسرة الخليجية وكافة وسائل الراحة والاسترخاء وأجواء المتعة العائلية. وستحتوي كل جزيرة على المرافق الأساسية التي تعكس أسلوب الحياة العصري، من ملاعب متنوعة ونوادٍ صحية ومساجد ومرافق للشاطئ والحياة البحرية، وغيرها من المرافق الحيوية.
وتنقسم فلل هذا
المشروع إلى عدة أنواع بمواصفات مختلفة وبمساحات أراض تتراوح بين 650 و900 متر مربع، ومساحة بناء لا تتجاوز 500 متر مربع. وتحتوي كل فيلا من
4
إلى
5
غرف نوم مع المرافق الأساسية، إضافةً إلى امتيازات جديدة مصممة وفق أحدث المعايير مثل: المجلس الخارجي والشرفة وغيرها.
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