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((تمكين)) يدعم خطة توسع ((مصنع سترة للحوم))يتضمن الدعم فرصا لتوظيف وزيادة أجور أكثر من 50 موظفا بحرينيا

11/13/2024 11:32:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬دعمه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬موظفاً‭ ‬بحرينياً‭ ‬في‭ ‬‮«‬مصنع‭ ‬سترة‭ ‬للحوم‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬توسع‭ ‬المصنع‭ ‬ومضاعفة‭ ‬طاقته‭ ‬الإنتاجية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الصندوق‭ ‬لدعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

ويتماشى‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬مصنع‭ ‬سترة‭ ‬للحوم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬لتوظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬أنّ‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬تمكين‭ ‬للمصانع‭ ‬الغذائية‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬سعي‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬المصانع‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للبحرينيين‭.‬


‬وأضاف‭ ‬البيات‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬مصنع‭ ‬سترة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬الأغذية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬وقد‭ ‬شهدنا‭ ‬على‭ ‬تطوره‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭. ‬نحن‭ ‬نفخر‭ ‬بوجود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالها‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬إنتاجيتها‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتطور‭ ‬وظيفي‭ ‬واعدة‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‮»‬‭.‬‮

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمّن‭ ‬عبدالله‭ ‬جعفر‭ ‬مؤسس‭ ‬المصنع‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬تمكين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مضاعفة‭ ‬إنتاجية‭ ‬المصنع،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقد‭ ‬قمنا‭ ‬أيضاً‭ ‬بمكافأة‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسم‭ ‬خطة‭ ‬لتطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬أجورهم‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬توسع‭ ‬المصنع‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬منتجاتنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمجاورة،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬قمنا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سعودي‭ ‬فود‮»‬‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬أيضاً،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬والذي‭ ‬استطعنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أن‭ ‬نوسع‭ ‬آفاقنا‭ ‬لأسواق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المجاورة‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬مصنع‭ ‬سترة‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المصانع‭ ‬البحرينية‭ ‬المختصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬اللحوم‭ ‬وتصديرها‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭. ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قد‭ ‬طرح‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

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