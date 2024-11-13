((تمكين)) يدعم خطة توسع ((مصنع سترة للحوم))يتضمن الدعم فرصا لتوظيف وزيادة أجور أكثر من 50 موظفا بحرينيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل تمكين دعمه أكثر من خمسين موظفاً بحرينياً في «مصنع سترة للحوم»، إلى جانب دعم توسع المصنع ومضاعفة طاقته الإنتاجية من خلال عدد من البرامج ضمن مبادرات الصندوق لدعم التوظيف والتطور الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات.
ويتماشى دعم «مصنع سترة للحوم» مع أولويات تمكين الاستراتيجية التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية لتوظيف الكفاءات المحلية ودعم تطورهم الوظيفي، إضافة إلى دعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
من جانبه، أكّد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) أنّ الدعم الذي يقدمه تمكين للمصانع الغذائية يأتي انطلاقًا من سعي تمكين في تطوير أداء هذه المصانع التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص العمل للبحرينيين.
وأضاف البيات قائلاً: «يعتبر مصنع سترة أحد أبرز المؤسسات البحرينية العاملة في قطاع صناعة الأغذية الذي تم دعم إنشاؤه منذ البداية، وقد شهدنا على تطوره على مر السنوات السابقة. نحن نفخر بوجود مثل هذه المشاريع التي تواصل تطوير أعمالها ما يعزز من إنتاجيتها ويسهم في خلق فرص عمل وتطور وظيفي واعدة للكفاءات المحلية».
من جانبه ثمّن عبدالله جعفر مؤسس المصنع الدعم الذي يقدمه تمكين لتحقيق أهداف التوسع في المصنع وقال: «نثمن الجهود المبذولة من صندوق العمل «تمكين» التي استطعنا من خلالها مضاعفة إنتاجية المصنع، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وقد قمنا أيضاً بمكافأة الموظفين من خلال رسم خطة لتطورهم الوظيفي عبر زيادة أجورهم. وقد أدى توسع المصنع وزيادة الطلب المحلي على منتجاتنا إلى أن نطمح إلى أن نلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والمجاورة، وبناء عليه قمنا بالمشاركة في معرض «سعودي فود» بدعم من تمكين أيضاً، الذي أقيم في قلب العاصمة السعودية الرياض مطلع العام الحالي، والذي استطعنا من خلاله أن نوسع آفاقنا لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة».
ويعد مصنع سترة أحد أكبر المصانع البحرينية المختصة بإنتاج اللحوم وتصديرها لدول الخليج، حيث يهدف دعم تمكين إلى مساعدة المصنع في تطوير الإنتاج من خلال توظيف أحدث الأجهزة والمعدات، التي أسهمت في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وعززت من فرص التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. كما أدى هذا التوسع إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات المحلية والمساهمة في التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين فيه. الجدير بالذكر أن صندوق العمل (تمكين) قد طرح حزمة من البرامج الهادفة إلى دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
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