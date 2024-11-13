بنك الإثمار يعلن تسجيل أرباح للربع الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك الإثمار بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، تسجيل أرباح لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.
وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 1.15 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 2.30 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2023. وكان إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قد بلغ 3.64 ملايين دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 4.76 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2023.
وتظهر النتائج المالية أيضاً تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 8.92 ملايين دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 3.87 ملايين دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2023. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من العمليات الأساسية للمجموعة. وكان إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قد بلغ 17.17 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 10.12 ملايين دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2023.
وكان إجمالي الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قد ارتفع بنسبة 9.7 في المائة ليصل إلى 5.22 ملايين دينار بحريني مقابل 4.76 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الدخل الأساسي للمجموعة.
وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن أنه على الرغم من التحديات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، يواصل البنك تسجيل أرباح للعام الحالي. ويعود ذلك إلى مواصلة البنك جهوده وتركيزه لتحقيق المزيد من النمو في الأعمال المصرفية الأساسية في البحرين وباكستان، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية».
كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 49.32 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2024، أي ارتفعت بنسبة 23.1 في المائة مقابل 40.08 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023.
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