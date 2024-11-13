بنك الإثمار يعلن تسجيل أرباح للربع الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬بنك‭ ‬التجزئة‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬له،‭ ‬تسجيل‭ ‬أرباح‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬

صرح‭ ‬بذلك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عمرو‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مراجعة‭ ‬وموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬للبنك‭. ‬

وتظهر‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬تسجيل‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬خاص‭ ‬بالمساهمين‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬15‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬2.30‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وكان‭ ‬إجمالي‭ ‬الربح‭ ‬لفترة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬64‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬4‭.‬76‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وتظهر‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬أيضاً‭ ‬تسجيل‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬خاص‭ ‬بالمساهمين‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬8‭.‬92‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬3.87‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وتعود‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجموعة‭. ‬وكان‭ ‬إجمالي‭ ‬الربح‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬17‭.‬17‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬10‭.‬12‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وكان‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬22‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬4‭.‬76‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬الأساسي‭ ‬للمجموعة‭.‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬عمرو‭ ‬الفيصل‭: ‬‮«‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬الإثمار،‭ ‬يطيب‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬تسجيل‭ ‬أرباح‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭. ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬البنك‭ ‬جهوده‭ ‬وتركيزه‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وباكستان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬49‭.‬32‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬أي‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬23‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقابل‭ ‬40‭.‬08‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬