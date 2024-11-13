مجموعة ترافكو تعلن النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت مجموعة ترافكو تحقيق أرباح صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم قدرها 263 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 مقارنة مع 269 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام السابق، بانخفاض طفيف بنسبة 2 % . بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 4 أفلس مقارنة مع 4 أفلس خلال الربع الثالث من العام السابق.
بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 مبلغ 262 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 98 ألف دينار بحريني بالسالب خلال الربع الثالث من العام السابق بارتفاع قدره 367 % .
وقد صرح إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو أن الأرباح الصافية للمجموعة في الربع الثالث استقرت بحوالي نفس القيمة في العام السابق بينما سجل الدخل الشامل الإجمالي العائد لمساهمي المجموعة ارتفاعاً كبيراً نتيجة لتحسن تقييم المحفظة الاستثمارية في نهاية هذه الفترة.
بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال فترة التسعة أشهر الحالية من 2024 مبلغ
1.82مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.65 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 10.6 % .
بلغت ربحية السهم الواحد خلال فترة التسعة أشهر الحالية من 2024 25 فلسا مقارنة مع 22 فلسا خلال الفترة المماثلة من العام السابق. بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال فترة التسعة أشهر الحالية من 2024 مبلغ1.84 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 1.58 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 16.5 % .
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مع نهاية سبتمبر 2024 مبلغ 30.82 مليون دينار بحريني مقارنة مع 30.24 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق بارتفاع قدره 2 % .
بلغ إجمالي الموجودات مع نهاية سبتمبر 2024 مبلغ 58.66 مليون دينار بحريني مقارنة مع 56.41 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق بارتفاع قدره 4 % .
وقد صرح / عزام مطرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو أن نتائج المجموعة لفترة 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2024 كانت إيجابية بسبب ارتفاع حجم المبيعات الإجمالية للمجموعة مع ضبط المصاريف وتحسن في هامش الربح الإجمالي كما أن الشركات التابعة حققت معظمها نتائج أفضل. وأضاف أن مجموع الدخل الشامل للفترة قد ارتفعت بسبب إعادة تقييم الاستثمارات غير المدرجة.
MENAFN13112024000055011008ID1108884329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.