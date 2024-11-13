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مجموعة ترافكو تعلن النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024

11/13/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قدرها‭ ‬263‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬269‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بانخفاض‭ ‬طفيف‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ‭. ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭ ‬4‭ ‬أفلس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬أفلس‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬262‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬98‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالسالب‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬367 % ‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬زينل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬أن‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬استقرت‭ ‬بحوالي‭ ‬نفس‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬الإجمالي‭ ‬العائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬المجموعة‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬نتيجة‭ ‬لتحسن‭ ‬تقييم‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬

بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭
‬1‭.‬82مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬65‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬10‭.‬6 % ‭. ‬

بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬25‭ ‬فلسا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬فلسا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬مبلغ1‭.‬84‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬1‭.‬58‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬16‭.‬5 % ‭.‬

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ (‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬حقوق‭ ‬الأقلية‭) ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬30‭.‬82‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬30‭.‬24‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬2 % ‭.‬

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬58‭.‬66‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬56‭.‬41‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬4‭ ‬ % ‭.‬

وقد‭ ‬صرح‭ / ‬عزام‭ ‬مطرجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعة‭ ‬لفترة‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬المبيعات‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمجموعة‭ ‬مع‭ ‬ضبط‭ ‬المصاريف‭ ‬وتحسن‭ ‬في‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬الإجمالي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬حققت‭ ‬معظمها‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬للفترة‭ ‬قد‭ ‬ارتفعت‭ ‬بسبب‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬غير‭ ‬المدرجة‭.

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