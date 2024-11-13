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((فالو للطيران)) تحصل على رخصة لتشغيل طائرات رجال الأعمال الفاخرة في البحرين

11/13/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬ Valo ‭ ‬ Aviation ‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬جديدة‭ ‬لتشغيل‭ ‬الطائرات‭ ‬التجارية‭ ‬ومقرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬مشغل‭ ‬جوي‭ (‬ AOC ‭) ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم‭ ‬جاهزية‭ ‬الشركة‭ ‬لبدء‭ ‬عمليات‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للطيران‭ ‬التجاري‭. ‬

وقالت‭ ‬هانا‭ ‬هاكامو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتلقي‭ ‬شهادة‭ ‬مشغل‭ ‬جوي،‭ ‬والتي‭ ‬أتت‭ ‬نتيجة‭ ‬للعمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتفاني‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬فريقنا،‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بالمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬مهمتنا‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طيران‭ ‬تجارية‭ ‬استثنائية‭ ‬وعالمية‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

وتلتزم‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬طيران‭ ‬حديثة‭ ‬وفاخرة‭ ‬تتميز‭ ‬بطائرات‭ ‬حديثة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التميز،‭ ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للشركات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬المديفع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دخول‮»‬‭ ‬فالو‭ ‬للطيران‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬استراتيجية‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬انطلاق‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬لتنويع‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬لمسافري‭ ‬الأعمال‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نموها‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المزدهر‮»‬‭.‬

‭ ‬وستعمل‭ ‬‮«‬فالو‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشهادة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬الفاخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لعملائها‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

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