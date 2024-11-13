((فالو للطيران)) تحصل على رخصة لتشغيل طائرات رجال الأعمال الفاخرة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خلال مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، أعلنت أمس شركة «فالو للطيران» Valo Aviation وهي شركة جديدة لتشغيل الطائرات التجارية ومقرها مملكة البحرين، أنها حصلت رسميا على شهادة مشغل جوي ( AOC ) من شؤون الطيران المدني في البحرين، حيث يعكس هذا الإنجاز المهم جاهزية الشركة لبدء عمليات الطيران التجاري، وهي خطوة محورية من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز للطيران التجاري.
وقالت هانا هاكامو الرئيس التنفيذي لشركة «فالو للطيران»: «نحن سعداء بتلقي شهادة مشغل جوي، والتي أتت نتيجة للعمل الجاد والتفاني الذي بذله فريقنا، حيث يسمح لنا هذا الإنجاز بالمضي قدماً في مهمتنا لتقديم خدمات طيران تجارية استثنائية وعالمية المستوى في المنطقة، والمساهمة في قطاع الطيران التجاري المتنامي في البحرين».
وتلتزم «فالو للطيران» بتقديم تجربة طيران حديثة وفاخرة تتميز بطائرات حديثة تركز على التميز، وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين والأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أقصى درجات الراحة والرفاهية.
ومن جانبه قال علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية: «إن دخول» فالو للطيران إلى السوق هو شهادة على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة استراتيجية كمركز رائد للطيران في منطقة الخليج، إذ يمثل انطلاق «فالو للطيران» خطوة مهمة في جهودنا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الخدمات المتاحة لمسافري الأعمال. ونحن نتطلع إلى دعم «فالو للطيران» مع نموها ومساهمتها في قطاع الطيران المزدهر».
وستعمل «فالو للطيران» من خلال الشهادة الجديدة على تقديم تجربة جديدة في مجال السفر الجوي الفاخر في المنطقة، إلى جانب خدمة لا مثيل لها مصممة خصيصاً لعملائها المميزين في البحرين وخارجها.
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