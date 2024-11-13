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بنك الخليج الدولي يسجل نموا ثابتا مع صافي أرباح للمساهمين يبلغ 126.4 مليون دولار أمريكي

11/13/2024 11:32:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬37‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ41‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬8 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬الفوائد‭ ‬131‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬بفضل‭ ‬الإدارة‭ ‬الفعالة‭ ‬للميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬واتساع‭ ‬صافي‭ ‬هوامشها‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬التداول‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬268 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بفضل‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭ ‬المواتية‭. ‬وانخفضت‭ ‬المخصصات‭ ‬المحتسبة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬20.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬25‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬موحدة‭ ‬للمجموعة‭ ‬بلغت‭ ‬47‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وانخفضت‭ ‬الأرباح‭ ‬الأساسية‭ ‬والمخففة‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭ ‬لمساهمي‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬90‭ ‬سنتا‭ ‬أمريكيا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬2‭.‬06‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬البنك‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬42‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بــ‭ ‬38‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

وللفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬أظهر‭ ‬أداء‭ ‬البنك‭ ‬الثابت‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬مصادر‭ ‬الإيرادات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتنويعها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الأرباح‭. ‬ويتماشى‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬الهدف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبنك‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬عوائد‭ ‬المساهمين‭. ‬وارتفع‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬إلى‭ ‬126‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬122‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬154‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بنسبة‭ ‬قدرها‭ ‬5 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬146‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ونما‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬بنسبة‭ ‬7 % ‭ ‬إلى‭ ‬391‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬صافي‭ ‬هامش‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬الأساسية،‭ ‬وكفاءة‭ ‬هيكل‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية،‭ ‬وتحسن‭ ‬هوامش‭ ‬الإقراض‭. ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬والعمولات‭ ‬بنسبة‭ ‬21 % ‭ ‬إلى‭ ‬93‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجية‭ ‬التنويع‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬البنك‭. ‬

وارتفعت‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ‭ ‬إلى‭ ‬320‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬استثمارات‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬وتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أقوى‭.‬

وبلغت‭ ‬مخصصات‭ ‬تغطية‭ ‬القروض‭ ‬المتعثرة‭ ‬37‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬بانخفاض‭ ‬من‭ ‬72‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬الحكيمة‭ ‬للبنك‭.‬

وبلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الأساسية‭ ‬والمخففة‭ ‬للسهم‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬البنك‭ ‬6‭.‬32‭ ‬سنتاً‭ ‬أمريكياً‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬6‭.‬12‭ ‬سنتاً‭ ‬أمريكياً‭ ‬للفترة‭ ‬السابقة‭. ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬127‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬بلغ‭ ‬1 % ‭ ‬عن‭ ‬126.1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬السابقة‭.‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين،‭ ‬باستثناء‭ ‬حقوق‭ ‬الأقلية،‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬من‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭. ‬ويتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬الاحتياطيات‭ ‬والأرباح‭ ‬المستبقاة‭ ‬البالغة‭ ‬495‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬25 % ‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭.‬

واعتباراً‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬الموحدة‭ ‬48‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬2 % ‭ ‬عن‭ ‬47‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭. ‬وبلغت‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬والأصول‭ ‬السائلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإيداعات‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬24.7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬51 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ53 % ‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭. ‬وتتألف‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬البالغة‭ ‬7‭.‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬دين‭ ‬عالية‭ ‬السيولة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الكبرى‭ ‬والكيانات‭ ‬الإقليمية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحكومات‭. ‬وزادت‭ ‬القروض‭ ‬والسلف‭ ‬بنسبة‭ ‬3 % ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭.‬0‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬

وواصل‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬تمويل‭ ‬قوية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬ودائع‭ ‬العملاء‭ ‬33‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء‭ ‬والنظراء‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ملكية‭ ‬قوية‭ ‬ومركز‭ ‬مالي‭ ‬صلب‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬تغطية‭ ‬السيولة‭ ‬147‭.‬2 % ،‭ ‬ونسبة‭ ‬صافي‭ ‬التمويل‭ ‬المستقر‭ ‬162‭.‬5 % ،‭ ‬ونسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإجمالية‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬بازل‭ (‬3‭) ‬16.0 % ،‭ ‬وكلها‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬التنظيمية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مراجعة‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدققين‭ ‬الخارجيين‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭ ‬تبعاً‭ ‬لمعيار‭ ‬المحاسبة‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬34‭ -‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬المرحلية‭.‬

وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. ‬هو‭ ‬بنك‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬ومرخص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭. ‬ويقدم‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬خدماته‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركاته‭ ‬التابعة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭: ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ -‬السعودية‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) ‬المحدود‭. ‬كما‭ ‬يمتلك‭ ‬البنك‭ ‬فروعاً‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ونيويورك‭ ‬وأبوظبي‭ ‬وعُمان‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬تمثيلي‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬مملوك‭ ‬لحكومات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتعود‭ ‬غالبية‭ ‬أسهمه‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

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