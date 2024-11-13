ألبا تحتوي بأمان حريقا صناعيا بسيطا في أحد محولات تعديل التيار الكهربائي لخط الصهر الأول بالشركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تمكنت شركة ألمنيوم البحرين (البا) من احتواء حريق صناعي بسيط اندلع فجر أمس الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 في أحد محولات تعديل التيار التي تغذي خط الصهر الأول بالشركة.
وبفضل الاستجابة المباشرة والفورية للحادثة من قبل فرق العمل المختصة بالشركة، والتزامهم بإجراءات السلامة الصارمة للتعامل مع هذه المواقف، تم احتواء الحريق من دون وقوع أي إصابات بين العاملين.
هذا وتؤكد الشركة التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة واستمرارية العمليات التشغيلية فيها. كما تعمل الفرق المختصة بالشركة بشكل حثيث على إعادة سير العمليات التشغيلية في خط الصهر 1 إلى وضعها الطبيعي في أقرب فرصة.
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