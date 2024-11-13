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ألبا تحتوي بأمان حريقا صناعيا بسيطا في أحد محولات تعديل التيار الكهربائي لخط الصهر الأول بالشركة

11/13/2024 11:32:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تمكنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬من‭ ‬احتواء‭ ‬حريق‭ ‬صناعي‭ ‬بسيط‭ ‬اندلع‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬محولات‭ ‬تعديل‭ ‬التيار‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬خط‭ ‬الصهر‭ ‬الأول‭ ‬بالشركة‭. ‬

وبفضل‭ ‬الاستجابة‭ ‬المباشرة‭ ‬والفورية‭ ‬للحادثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المختصة‭ ‬بالشركة،‭ ‬والتزامهم‭ ‬بإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬الصارمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المواقف،‭ ‬تم‭ ‬احتواء‭ ‬الحريق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭. ‬

هذا‭ ‬وتؤكد‭ ‬الشركة‭ ‬التزامها‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬واستمرارية‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬فيها‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬الفرق‭ ‬المختصة‭ ‬بالشركة‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الصهر‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭. ‬

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