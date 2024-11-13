Thursday, 14 November 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنوفست تعلن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2024

11/13/2024 11:32:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬إنوفست‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬صافي‭ ‬خسارة‭ ‬موحدة‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قدرها‭ ‬6.027‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬669‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬فترة‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وعليه،‭ ‬انخفضت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الأساسية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬99‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بربحية‭ ‬السهم‭ ‬البالغة‭ ‬0‭.‬55‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وترجع‭ ‬الخسارة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ذراع‭ ‬المقاولات‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة‭. ‬وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الخسارة‭ ‬التشغيلية‭ ‬5‭.‬955‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬405‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وانخفض‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الموحد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬4‭.‬200‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بالمقارنة‭ ‬إلى‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬382‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي؛‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬المصاريف‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمجموعة‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ‭ ‬لتبلغ‭ ‬1.755‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1‭.‬977‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

تظهر‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬لإنوفست‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬صافي‭ ‬خسارة‭ ‬موحدة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬بقيمة‭ ‬7‭.‬696‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬230‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الأساسية‭ ‬والمخففة‭ ‬للشركة‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬54‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بربحية‭ ‬السهم‭ ‬البالغة‭ ‬0‭.‬74‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويعزى‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬المتكبدة‭ ‬في‭ ‬ذراع‭ ‬المقاولات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أعلاه‭. ‬وخلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬انخفض‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الموحد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬7‭.‬316‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬351‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬للأسباب‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬انخفض‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الموحد‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬428‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بدخل‭ ‬قدره‭ ‬7‭.‬416‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمؤشرات‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬137‭.‬285‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬148‭.‬547‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬8 % ‭. ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬سجل‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬الموحدة‭ ‬انخفاضًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬230‭.‬402‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ242‭.‬700‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬السيولة،‭ ‬بلغت‭ ‬الأرصدة‭ ‬النقدية‭ ‬والبنوك‭ ‬5 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬الموحدة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ7 % ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬الأرصدة‭ ‬النقدية‭ ‬والأرصدة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬11‭.‬412‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقابل‭ ‬17‭.‬960‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬36 % ‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108884324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث