إنوفست تعلن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬إنوفست‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬صافي‭ ‬خسارة‭ ‬موحدة‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قدرها‭ ‬6.027‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬669‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬فترة‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وعليه،‭ ‬انخفضت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الأساسية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬99‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بربحية‭ ‬السهم‭ ‬البالغة‭ ‬0‭.‬55‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وترجع‭ ‬الخسارة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ذراع‭ ‬المقاولات‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة‭. ‬وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الخسارة‭ ‬التشغيلية‭ ‬5‭.‬955‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬405‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وانخفض‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الموحد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬4‭.‬200‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بالمقارنة‭ ‬إلى‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬382‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي؛‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انخفضت‭ ‬المصاريف‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمجموعة‭ ‬بنسبة‭ ‬11 % ‭ ‬لتبلغ‭ ‬1.755‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1‭.‬977‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

تظهر‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬لإنوفست‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬صافي‭ ‬خسارة‭ ‬موحدة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬بقيمة‭ ‬7‭.‬696‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬2‭.‬230‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الأساسية‭ ‬والمخففة‭ ‬للشركة‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬54‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بربحية‭ ‬السهم‭ ‬البالغة‭ ‬0‭.‬74‭ ‬سنت‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ويعزى‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬المتكبدة‭ ‬في‭ ‬ذراع‭ ‬المقاولات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أعلاه‭. ‬وخلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬انخفض‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الموحد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬7‭.‬316‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬دخل‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬351‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬للأسباب‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬انخفض‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الموحد‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬428‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بدخل‭ ‬قدره‭ ‬7‭.‬416‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمؤشرات‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمجموعة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬137‭.‬285‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬148‭.‬547‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬8 % ‭. ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬سجل‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬الموحدة‭ ‬انخفاضًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬230‭.‬402‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ242‭.‬700‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬السيولة،‭ ‬بلغت‭ ‬الأرصدة‭ ‬النقدية‭ ‬والبنوك‭ ‬5 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬الموحدة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ7 % ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬الأرصدة‭ ‬النقدية‭ ‬والأرصدة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬11‭.‬412‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقابل‭ ‬17‭.‬960‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬36 % ‭.‬