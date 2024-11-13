إنوفست تعلن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت إنوفست نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، والتي أظهرت صافي خسارة موحدة عائدة إلى مساهمي الشركة الأم قدرها 6.027 ملايين دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم قدره 1.669 مليون دولار أمريكي لنفس فترة الربع الثالث من عام 2023. وعليه، انخفضت ربحية السهم الأساسية للربع الثالث من عام 2024 إلى خسارة قدرها 1.99 سنت أمريكي مقارنة بربحية السهم البالغة 0.55 سنت أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وترجع الخسارة بشكل أساسي إلى الخسائر على مستوى ذراع المقاولات داخل المجموعة. وبلغ صافي الخسارة التشغيلية 5.955 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بصافي دخل قدره 405 آلاف دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وانخفض الدخل التشغيلي الموحد ليصل إلى خسارة قدرها 4.200 ملايين دولار أمريكي بالمقارنة إلى دخل قدره 2.382 مليون دولار أمريكي؛ في حين انخفضت المصاريف التشغيلية للمجموعة بنسبة 11 % لتبلغ 1.755 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ1.977 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
تظهر النتائج المالية لإنوفست للأشهر التسعة من عام 2024 صافي خسارة موحدة تعود إلى مساهمي الشركة الأم بقيمة 7.696 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 2.230 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة للشركة الأم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 خسارة قدرها 2.54 سنت أمريكي مقارنة بربحية السهم البالغة 0.74 سنت أمريكي في عام 2023. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الخسائر المتكبدة في ذراع المقاولات على مستوى المجموعة كما ذكرنا أعلاه. وخلال التسعة أشهر من عام 2024 انخفض صافي الدخل التشغيلي الموحد ليصل إلى خسارة قدرها 7.316 ملايين دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 1.351 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وذلك للأسباب المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، انخفض الدخل التشغيلي الموحد للتسعة أشهر من عام 2024 ليصل إلى خسارة قدرها 1.428 مليون دولار أمريكي مقارنة بدخل قدره 7.416 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بمؤشرات الميزانية العمومية الرئيسية للمجموعة، فقد بلغت حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم 137.285 مليون دولار أمريكي في نهاية التسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع 148.547 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، بانخفاض قدره 8 % . خلال نفس الفترة، سجل إجمالي الأصول الموحدة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5 % ليصل إلى 230.402 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ242.700 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وعلى صعيد السيولة، بلغت الأرصدة النقدية والبنوك 5 % من إجمالي الأصول الموحدة، مقارنة بـ7 % العام الماضي، حيث بلغت الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك 11.412 مليون دولار أمريكي، مقابل 17.960 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023، بانخفاض قدره 36 % .
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