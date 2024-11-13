مبادرة من شركة AFS وRHF لتمكين المجتمعات البحرينية المساهمة في التغيير الإيجابي من خلال أجهزة نقاط البيع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ( RHF )، وهي مؤسسة رائدة في المجال الخيري والإنساني مقرها مملكة البحرين، لإطلاق برنامج «فلس يغير الحياة». حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم الجهود المتفانية التي تبذلها المؤسسة الملكية في كفالة الأيتام والأرامل بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وتمكين الأفراد وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة في جميع أنحاء المملكة.
كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها شركة AFS للمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة، تقوم الشركة بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياتها التجارية الأساسية، إذ تهدف هذه المبادرة إلى رد الجميل للمجتمع البحريني، حيث سيتم استقطاع فلس واحد من كل معاملة تتم على أجهزة نقاط البيع الذكية التابعة لشركة AFS والتبرع بالمبلغ الإجمالي المكتسب على مدار العام إلى حساب المؤسسة الملكية لدعم برامجها المجتمعية.
تم توقيع الاتفاقية بين سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS ، والأمين العام للمؤسسة الملكية، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وتعكس هذه الاتفاقية مدى العلاقة الوطيدة التي تربط شركة AFS مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تعكس التزام شركة AFS بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ).
وعبر الأمين العام للمؤسسة الملكية، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن امتنانه لهذه الشراكة، قائلاً: «إن الدعم المقدم من شركة AFS من خلال هذه المبادرة سيعزز بشكل كبير جهودنا المستمرة للارتقاء بالمجتمع البحريني، ونحن نقدر هذا التعاون ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه على حياة من نهدف إلى دعمهم».
وتعليقا على هذه المناسبة، قال سامر سليمان: «نحن فخورون في AFS بتلك الشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من خلال هذه المبادرة الهادفة، كما أن التزامنا بالمجتمع هو جزء أساسي من عملياتنا عبر جميع مكاتبنا الإقليمية. وتضمن هذه الاتفاقية أن تسهم كل معاملة على أجهزة نقاط البيع التابعة لشركة AFS بشكل مباشر في رفاهية المجتمع البحريني».
لقد كان دعم شركة AFS للمبادرات التي قامت بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ثابتًا على مر السنين، حيث تعاون فريق شركة AFS بشكل وثيق مع المؤسسة الملكية في مناسبات مختلفة لدعم المجتمع والارتقاء به.
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