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مبادرة من شركة AFS وRHF لتمكين المجتمعات البحرينية المساهمة في التغيير الإيجابي من خلال أجهزة نقاط البيع

11/13/2024 11:32:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ (‬ RHF ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬مقرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فلس‭ ‬يغير‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المتفانية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬كفالة‭ ‬الأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للأسر‭ ‬المحتاجة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬

كجزء‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمملكة،‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بدمج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬التجارية‭ ‬الأساسية،‭ ‬إذ‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬الجميل‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استقطاع‭ ‬فلس‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬معاملة‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬الذكية‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭ ‬والتبرع‭ ‬بالمبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬المكتسب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬لدعم‭ ‬برامجها‭ ‬المجتمعية‭. ‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية،‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مدى‭ ‬العلاقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات‭ ‬والأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ (‬ ESG ‭).‬

وعبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية،‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬سيعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬سيحدثه‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬من‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعمهم‮»‬‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬في‭ ‬ AFS ‭ ‬بتلك‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الهادفة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمجتمع‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬عملياتنا‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مكاتبنا‭ ‬الإقليمية‭. ‬وتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬كل‭ ‬معاملة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬رفاهية‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ثابتًا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬حيث‭ ‬تعاون‭ ‬فريق‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬مختلفة‭ ‬لدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭. ‬


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