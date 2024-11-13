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Beyon Solutions وشركة مطار البحرين توقعان اتفاقية شراكة خلال معرض البحرين الدولي للطيران 2024

11/13/2024 11:32:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬ BAC ‭) ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬قدرات‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطوارئ‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجية‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬تحديث‭ ‬وتعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬ازدحامًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نيكولاس‭ ‬تون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬ومحمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬وأحمد‭ ‬نعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الشركتين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نيكولاس‭ ‬تون،‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتجربة‭ ‬المسافرين‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬حلولنا‭ ‬المتقدمة‭ ‬لاحد‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬التواصل‭ ‬السلس‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬‮»‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬نعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭: "‬إن‭ ‬شراكة‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬بنية‭ ‬الاتصالات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتدعم‭ ‬قدرات‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬للحالات‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬جاهزية‭ ‬المطار‭ ‬للتعامل‭ ‬بفعالية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬نعيمي‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بنية‭ ‬الاتصالات‭ ‬يعد‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رؤية‭ ‬المطار‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رئيسي‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭.‬

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