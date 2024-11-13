تجدد غارات الاحتلال على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تجددت مساء الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية، وتركزت على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، فيما سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء مدينة بيروت.
وقال مصدر أمني لبناني، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل، وذلك بعد غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ما أدى لاستشهاد سائقها. -(بترا)
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