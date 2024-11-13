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تجدد غارات الاحتلال على لبنان

11/13/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تجددت مساء الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية التدميرية على منطقة الضاحية الجنوبية، وتركزت على منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، فيما سمعت أصوات الانفجارات في أرجاء مدينة بيروت.


وقال مصدر أمني لبناني، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من المنازل، وذلك بعد غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ما أدى لاستشهاد سائقها. -(بترا)

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