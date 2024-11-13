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الداخلية العراقية: هناك من يحاول الإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة

11/13/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأربعاء، أن الاستعدادات لتأمين المباراة تجري بشكل انسيابي عالي المستوى.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن المنتخب الأردني وصل إلى بلده الثاني العراق وبحماية وضيافة إخوانهم.


وشددت على أن جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية.


وقالت "الداخلية العراقية" إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة. (المملكة)

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