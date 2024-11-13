الداخلية العراقية: هناك من يحاول الإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأربعاء، أن الاستعدادات لتأمين المباراة تجري بشكل انسيابي عالي المستوى.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن المنتخب الأردني وصل إلى بلده الثاني العراق وبحماية وضيافة إخوانهم.
وشددت على أن جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية.
وقالت "الداخلية العراقية" إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي
تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة. (المملكة)
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