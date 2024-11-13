Thursday, 14 November 2024 06:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يبرر قصف مواقع بين سوريا ولبنان

11/13/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن "مقاتلاتنا هاجمت اليوم محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية".
وبرّر ذلك بزعمه أن "المحاور التي هاجمناها على الحدود السورية اللبنانية استخدمت لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله".

MENAFN13112024000072011014ID1108884305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث