جيش الاحتلال يبرر قصف مواقع بين سوريا ولبنان
التاريخ
11/13/2024 11:30:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء،
إن "مقاتلاتنا هاجمت اليوم محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية
اللبنانية".
وبرّر ذلك بزعمه أن "المحاور التي
هاجمناها على الحدود السورية اللبنانية استخدمت لنقل وسائل قتالية إلى حزب الله".
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