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تفاصيل الهدية الإسرائيلية لترامب لوقف إطلاق النار بلبنان

11/13/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين قولهم إن "إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان هدية لترامب".
وأضاف المسؤولون أن هناك "توافقا على أن إسرائيل ستقدم في كانون الثاني/ يناير هدية لترامب تشمل تفاهما بشأن لبنان".

وبحسب الصحيفة، فإن "محادثات في مقر إقامة ترامب ركزت على اقتراح إسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان"، و"الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان يشمل تعاونا غربيا روسيا".

وأكد المسؤولون أن "الخطط قيد الإعداد لتكثيف العمليات البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات".

وأوضحوا أن "شروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني"، في حين أن "جيش لبنان سيتولى المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوما بإشراف أميركي بريطاني".

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