تفاصيل الهدية الإسرائيلية لترامب لوقف إطلاق النار بلبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين
قولهم إن "إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان هدية لترامب".
وأضاف المسؤولون أن هناك "توافقا على أن
إسرائيل ستقدم في كانون الثاني/ يناير هدية
لترامب تشمل تفاهما بشأن لبنان".
وبحسب الصحيفة، فإن "محادثات في مقر إقامة
ترامب ركزت على اقتراح إسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان"، و"الاقتراح
الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان يشمل تعاونا غربيا روسيا".
وأكد المسؤولون أن "الخطط قيد الإعداد
لتكثيف العمليات البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات".
وأوضحوا أن "شروط الاتفاق ستتطلب من حزب
الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني"، في حين أن "جيش لبنان سيتولى
المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوما بإشراف أميركي بريطاني".
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