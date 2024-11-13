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الاحتلال يعترف بمقتل 11 عسكريا في لبنان وغزة خلال يومين

11/13/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت القناة الـ14 العبرية ليلة الأربعاء/ الخميس، مقتل 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة أكثر من 10 آخرين في معارك غزة ولبنان خلال الـ48 ساعة الماضية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترف الأربعاء، بمقتل 6 جنود في جنوب لبنان، بينهم ضابط، في حين قال حزب الله إنه هاجم للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان في "تل أبيب".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضابط والجنود القتلى ينتمون للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء، إن الستة قتلوا في اشتباك من مسافة صفر مع مقاتلين من حزب لله كانوا داخل مبنى قصف قبل دخول القوة، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي" يعتقد أن مقاتلي حزب الله خرجوا من نفق ثم غادروا.

وكانت مصادر عبرية أعلنت من قبل، مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، وسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت قوات الاحتلال غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3287 شهيدا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح.

من جهة أخرى، وفي اليوم الـ405 من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أصيب مدنيون فلسطينيون جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية أعلنت الثلاثاء، استشهاد 33 فلسطينيا في غارات على القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أن المطالب الكثيرة لإدخال المساعدات إلى غزة رفضتها "إسرائيل" أو عرقلتها.

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