اتهام مسؤول في سي آي إيه بتسريب خطط عسكرية لـإسرائيل

اتهام مسؤول في سي آي إيه بتسريب خطط عسكرية لـإسرائيل
التاريخ
11/13/2024 11:29:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجهت السلطات الأميركية اتهاما إلى مسؤول في
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بالضلوع في تسريب وثائق سرية
بشأن خطط "إسرائيل" للرد العسكري على إيران، وفق ما أفادت صحيفة
"نيويورك تايمز"، أمس الأربعاء.
وذكرت الصحيفة أن آصف رحمان- الذي عمل لصالح
وكالة "سي آي إيه" في دول خارج الولايات المتحدة- اعتقل في كمبوديا من
قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية اليوم الخميس. (الجزيرة نت)
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