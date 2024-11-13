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اتهام مسؤول في سي آي إيه بتسريب خطط عسكرية لـإسرائيل

11/13/2024 11:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجهت السلطات الأميركية اتهاما إلى مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بالضلوع في تسريب وثائق سرية بشأن خطط "إسرائيل" للرد العسكري على إيران، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأربعاء.
وذكرت الصحيفة أن آصف رحمان- الذي عمل لصالح وكالة "سي آي إيه" في دول خارج الولايات المتحدة- اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فدرالية اليوم الخميس. (الجزيرة نت)

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