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الشرطة الهولندية تعتقل العشرات من مؤيدي فلسطين

11/13/2024 11:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت الشرطة الهولندية عشرات الأشخاص مساء الأربعاء، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وسط أمستردام، وذلك في تحد لحظر فُرض الأسبوع الماضي بعد أعمال عنف اندلعت قبل وبعد مباراة لكرة القدم بين ناديي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي بين مؤيدين لفلسطين وآخرين لـ"إسرائيل".
وتجمّع المتظاهرون في ساحة دام وسط أمستردام وقد ارتدوا كوفيات وأطلقوا هتافات، قبل أن تحاصرهم قوات مكافحة الشغب وتعتقلهم وتضعهم على متن حافلات كانت تنتظر في المكان، وفق ما أفادت مصادر صحفية.

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، هتف عشرات المتظاهرين الذين رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية "أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية"، و"حرروا فلسطين".

وتعتقل الشرطة في هولندا- والتي تتمتع بصلاحيات واسعة للتفتيش والاحتجاز بالعاصمة- مئات المتظاهرين أو تقوم بإبعادهم منذ اشتباكات الأسبوع الماضي بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة حتى اليوم الخميس.

وقال المتظاهر ماكس فان دن بيرغ (32 عاما) في تصريحات صحفية، "نقول: حرروا فلسطين، توقفوا عن قتل الأبرياء، توقفوا عن قتل الأطفال"، داعيا هولندا إلى وقف دعمها لـ"إسرائيل".

خلفيات الأحداث
وقالت إدارة شرطة أمستردام عن أعمال عنف الأسبوع الماضي إن مشجعي مكابي هاجموا سيارة أجرة وأحرقوا علم فلسطين وطاردتهم جماعات مناهضة لـ"إسرائيل" على دراجات نارية وضربتهم بعد نداء عبر الإنترنت لسائقي سيارات الأجرة.

وتلقى 5 أشخاص العلاج من إصابات وأُطلق سراحهم من المستشفيات، في حين رافقت الشرطة المئات من مشجعي مكابي إلى فنادقهم.

وندد ساسة إسرائيليون وهولنديون بأعمال العنف، ووصفوها بأنها معادية للسامية، وردّ المؤيدون للفلسطينيين أن الهجمات كانت ردا على هجوم شنه أنصار مكابي تل أبيب وهتافات استفزازية معادية للعرب.

وما يزال 4 من بين 62 مشتبها بهم اعتقلوا خلال أعمال العنف- بمن في ذلك 10 إسرائيليين- قيد الاحتجاز، وما زالت الشرطة تبحث عن مشتبه بهم.

وتم اعتقال المزيد من الأشخاص خلال أعمال الشغب التي وقعت مساء الاثنين الماضي في حي غرب أمستردام الذي تقطنه أغلبية من المهاجرين، حيث يتعاطف الشباب الهولنديون من أصول مغاربية مع الفلسطينيين في غزة.

وقبل أيام، أعرب وزير الخارجية الجديد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي غدعون ساعر عن استياء "تل أبيب" من عدد الاعتقالات- والذي وصفه بـ"القليل للغاية"- عقب الاشتباكات التي وقعت في أمستردام الأسبوع الماضي بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وأنصار فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وقال ساعر للصحفيين حينها إن رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما أبلغته بتشكيل فريق تحقيق خاص للبحث في ملابسات الحادثة، لكنه أضاف أن "عدد الاعتقالات حتى الآن قليل للغاية".

وشهدت أمستردام اشتباكات عنيفة يوم الجمعة الماضي، إذ أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال نحو 60 شخصا على هامش المباراة، إذ أسفرت الصدامات عن إصابة ما بين 20 و30 من مشجعي مكابي تل أبيب إثر تعرضهم لهجوم من مجموعات لبّت- حسب الشرطة- دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت السلطات الهولندية إلى أن هذه الحادثة تأتي وسط تصاعد في الحوادث "المعادية للسامية" والمناهضة لـ"إسرائيل" منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

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