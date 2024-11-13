6 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارة السادسة على
الضاحية الجنوبية لبيروت منذ مساء الأربعاء.
وقال إعلام لبناني إن سلاح الجو الإسرائيلي شن
غارتين جديدتين استهدفتا منطقة حارة حريك، "معقل حزب الله" في الضاحية
الجنوبية.
وكانت غارات عدة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية
مساء الأربعاء، بعد إنذارات إسرائيلية للسكان للإخلاء.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية
الرسمية) في وقت سابق، بأنّ الطيران الإسرائيلي "شنّ غارة على الضاحية
الجنوبية لبيروت استهدفت محيط برج البراجنة".
وقبل الغارات، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي
سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلاء منازلهم تمهيدا
لقصفها، بدعوى قربها من منشآت تابعة لحزب الله.
وفي إطار أحداث الساحة اللبنانية الساخنة، كشفت
صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال
الإسرائيلي بدأ التجهيز والاستعداد لإقامة "منطقة عازلة" داخل الأراضي
اللبنانية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الصحيفة أيضاً أن
المبعوث الأميركي عاموس هوكستين قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار على لبنان خلال
أيام.
وتأتي إقامة المنطقة العازلة في الأراضي
اللبنانية من الجانب الإسرائيلي بهدف منع أي محاولة تسلل وإطلاق للنار المباشر من
الأراضي اللبنانية.
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