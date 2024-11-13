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حزب الله ينفذ 24 عملية ضد الاحتلال الأربعاء

11/13/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله في بيان، تفاصيل عدد من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، وذلك خلال يوم الأربعاء.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 13-11-2024، 24 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 05:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة.

2- الساعة 09:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 12:05 تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوّي لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.

4- الساعة 12:10 تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في وحدة الدفاع الجوّي لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.

5- الساعة 12:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كفار فراديم بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 14:00 استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 14:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشماليّة، ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، غرب مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بدقّة.

8- الساعة 15:15 استهداف مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 15:30 استهداف مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 15:30 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، على قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقّة.

11- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

12- الساعة 17:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 17:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 17:40 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 17:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

17- الساعة 18:15 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الثانية، قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم، في مدينة "تل أبيب"، بصواريخ باليستيّة من نوع "قادر 2"، وأصابت أهدافها بدقّة.

18- الساعة 18:25 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، للمرّة الأولى، شركة صناعات الأسلحة العسكريّة "IWI"، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في رمات هشارون في ضواحي مدينة "تل أبيب"، بصلية من الصواريخ النوعيّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

19- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في وادي يارون (شمال شرق بلدة يارون) بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 19:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مستوطنة أفيفيم، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

21- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1".

22- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، بصليةٍ صاروخيّة من نوع "نصر 1".

23- الساعة 22:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس، للمرة الثالثة، بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 23:45 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي بلدة عديسة بصليةٍ صاروخيّة".

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