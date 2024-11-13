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الجيش الأميركي يعلن استهدافه بسلسلة غارات منشآت أسلحة للحوثيين (فيديو)

11/13/2024 11:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن قواتها استهدفت في سلسلة من الغارات الجوية منشآت وأنظمة أسلحة حوثية، واصفةً تلك الضربات بـ"الدقيقة".
وقالت "المركزية الأميركية"، في بيان لها، أصدرته مساء الأربعاء: "نفذت قوات ‎القيادة المركزية الأمريكية، سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، خلال يومي 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وبحسب البيان، فإن المنشآت العسكرية الحوثية التي جرى استهدافها، تحتوي "على مجموعة من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران، لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأميركية والدولية التي تُبحر في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وذكر البيان: "شملت العملية مشاركة قوات من سلاح الجو والبحرية الأميركية، بما في ذلك طائرة إف-35 سي".

وبيّنت القيادة المركزية، عبر بيانها أنه: "تم تنفيذ هذه العملية الاستباقية، ردًا على الهجمات المتكررة وغير القانونية من قبل الحوثيين على الشحن التجاري الدولي، وكذلك على سفن تابعة للولايات المتحدة، والتحالف، وسفن الشحن التجارية"، لافتةً إلى أنها: "تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين".

وأضاف البيان الأميركي: "كما نجحت المدمرات الأمريكية، (يو إس إس ستوكدايل) (DDG 106) و(يو إس إس سبروانس) (DDG 111)، إلى جانب طائرات من القوات الجوية والبحرية الأمريكية، في صدّ مجموعة من الأسلحة الحوثية، في أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب".

وتابعت: "وقد نجحت هذه القوات في التصدي لهجمات متعددة شملت 8 طائرات مسيّرة هجومًا أحادي الاتجاه، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز مضادة للسفن، ما أدى إلى ضمان سلامة السفن وطاقمها".

وذكر البيان أنه: "لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية" مضيفًا أن "هذه التحركات تعكس الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية في حماية الأفراد الأمريكيين والشركاء الإقليميين والشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

واختتمت القيادة المركزية، بيانها بقولها: "تظل القيادة المركزية الأمريكية يقظة في جهودها لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة أي تهديدات للاستقرار الإقليمي".

وأرفقت "المركزية الأميركية" بيانها بمقطع مرئي، بدا أنه يوثق لحظة استهداف، مركبة (شاحنة) عسكرية حوثية، تحمل على متنها أسلحة ومعدات حربية.

وكثّفت القوات الأميركية، أخيرًا، من عملياتها العسكرية، موجهةً ضرباتها على بنك أهداف عسكرية عدة تابعة لجماعة الحوثي، في أكثر من محافظة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتحولت الهجمات الأميركية، التي غلب على طابعها طيلة نحو 11 شهرًا، من ضربات تأتي في إطار ردة فعل على هجمات حوثية متكررة على الملاحة الدولية، إلى ضربات هجومية استباقية.

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