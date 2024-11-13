الجيش الأميركي يعلن استهدافه بسلسلة غارات منشآت أسلحة للحوثيين (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن
قواتها استهدفت في سلسلة من الغارات الجوية منشآت وأنظمة أسلحة حوثية، واصفةً تلك
الضربات بـ"الدقيقة".
وقالت "المركزية الأميركية"، في بيان
لها، أصدرته مساء الأربعاء: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على
عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، خلال يومي 9
و10 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وبحسب البيان، فإن المنشآت العسكرية الحوثية
التي جرى استهدافها، تحتوي "على مجموعة من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي
يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران، لاستهداف السفن العسكرية والمدنية الأميركية
والدولية التي تُبحر في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وذكر البيان: "شملت العملية مشاركة قوات
من سلاح الجو والبحرية الأميركية، بما في ذلك طائرة إف-35 سي".
وبيّنت القيادة المركزية، عبر بيانها أنه:
"تم تنفيذ هذه العملية الاستباقية، ردًا على الهجمات المتكررة وغير القانونية
من قبل الحوثيين على الشحن التجاري الدولي، وكذلك على سفن تابعة للولايات المتحدة،
والتحالف، وسفن الشحن التجارية"، لافتةً إلى أنها: "تهدف إلى تقليص قدرة
الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين".
وأضاف البيان الأميركي: "كما نجحت
المدمرات الأمريكية، (يو إس إس ستوكدايل) (DDG 106) و(يو إس إس سبروانس) (DDG 111)،
إلى جانب طائرات من القوات الجوية والبحرية الأمريكية، في صدّ مجموعة من الأسلحة
الحوثية، في أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب".
وتابعت: "وقد نجحت هذه القوات في التصدي
لهجمات متعددة شملت 8 طائرات مسيّرة هجومًا أحادي الاتجاه، و5 صواريخ باليستية
مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز مضادة للسفن، ما أدى إلى ضمان سلامة السفن وطاقمها".
وذكر البيان أنه: "لم تقع إصابات أو أضرار
في صفوف الأفراد أو المعدات الأمريكية" مضيفًا أن "هذه التحركات تعكس
الالتزام المستمر لقوات القيادة المركزية الأمريكية في حماية الأفراد الأمريكيين
والشركاء الإقليميين والشحن الدولي، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
واختتمت القيادة المركزية، بيانها بقولها:
"تظل القيادة المركزية الأمريكية يقظة في جهودها لحماية حركة الملاحة في
البحر الأحمر وخليج عدن، وستواصل اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة أي تهديدات
للاستقرار الإقليمي".
وأرفقت "المركزية الأميركية" بيانها
بمقطع مرئي، بدا أنه يوثق لحظة استهداف، مركبة (شاحنة) عسكرية حوثية، تحمل على
متنها أسلحة ومعدات حربية.
وكثّفت القوات الأميركية، أخيرًا، من عملياتها
العسكرية، موجهةً ضرباتها على بنك أهداف عسكرية عدة تابعة لجماعة الحوثي، في أكثر
من محافظة بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتحولت الهجمات الأميركية، التي غلب على طابعها
طيلة نحو 11 شهرًا، من ضربات تأتي في إطار ردة فعل على هجمات حوثية متكررة على
الملاحة الدولية، إلى ضربات هجومية استباقية.
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