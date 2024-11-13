الاحتلال يبدأ التجهيز لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية،
يوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي" بدأ التجهيز والاستعداد لإقامة
"منطقة عازلة" داخل الأراضي اللبنانية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الصحيفة أيضاً أن
المبعوث الأميركي عاموس هوكستين قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار على لبنان خلال
أيام.
وتأتي إقامة المنطقة العازلة في الأراضي
اللبنانية من الجانب الإسرائيلي؛ بهدف منع أي محاولة تسلل وإطلاق للنار المباشر من
الأراضي اللبنانية.
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