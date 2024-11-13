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الاحتلال يبدأ التجهيز لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان

11/13/2024 11:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي" بدأ التجهيز والاستعداد لإقامة "منطقة عازلة" داخل الأراضي اللبنانية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الصحيفة أيضاً أن المبعوث الأميركي عاموس هوكستين قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار على لبنان خلال أيام.

وتأتي إقامة المنطقة العازلة في الأراضي اللبنانية من الجانب الإسرائيلي؛ بهدف منع أي محاولة تسلل وإطلاق للنار المباشر من الأراضي اللبنانية.

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