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الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي

11/13/2024 11:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفظ الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز هيمنة المحافظين على الكونغرس ويمنح الرئيس المنتخب دونالد ترامب هامشا مريحا للمناورة، وذلك بعد أسبوع من فوزه الساحق في الانتخابات التي منحته فترة ولاية ثانية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية مساء الأربعاء.
وكشفت نتائج تقديرية لشبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز"، أن الجمهوريين حصلوا على 218 من أصل 435 مقعدا هي العدد الكلي للنواب، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

وعقب هذه الانتخابات، ظفر الجمهوريون برئاسة البلاد والأغلبية في غرفتي الكونغرس الأميركي، مما من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا لدونالد ترامب (78 عاما) العائد إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، قال النائب الجمهوري مايك جونسون -الذي من المرتقب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب- "كان فوزا حاسما في أنحاء الأمة كافة، ويريدنا الناس أن نطبق برنامج أميركا أولا".

ومن خلال فوزه بمجلس النواب أيضا سيتمتع ترامب (الرئيس الـ47 للولايات المتحدة) بسلطة واسعة لتنفيذ أجندته السياسية، بما في ذلك فرض قوانين متشددة خاصة بالهجرة وتخفيضات ضريبية وإزالة الضوابط التنظيمية دون معارضة كبيرة من الديمقراطيين.

وخلال الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، فاز دونالد ترامب بالتصويت الشعبي مع 50.2% على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، بحسب "ان بي سي نيوز"، كما ظفر أيضا بالتصويت الحاسم في كل من الولايات المتأرجحة السبع ليحصل على 312 صوتا في المجمع الانتخابي.

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