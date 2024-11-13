كبير مستشاري خامنئي يزور دمشق اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية،
إن علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام،
سيزور العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية
إسماعيل بقائي، الأربعاء، أن "لاريجاني كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة
وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سيصل إلى سوريا يوم غد الخميس".
وأضاف بقائي: "لاريجاني سيغادر إلى دمشق
على رأس وفد رسمي، للاجتماع والتحدث مع كبار المسؤولين السوريين، وخاصة الرئيس
بشار الأسد"، مشيراً إلى أنه "سيبحث آخر التطورات في المنطقة والعلاقات
الثنائية مع دمشق".
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