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كبير مستشاري خامنئي يزور دمشق اليوم

11/13/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، سيزور العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الأربعاء، أن "لاريجاني كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سيصل إلى سوريا يوم غد الخميس".

وأضاف بقائي: "لاريجاني سيغادر إلى دمشق على رأس وفد رسمي، للاجتماع والتحدث مع كبار المسؤولين السوريين، وخاصة الرئيس بشار الأسد"، مشيراً إلى أنه "سيبحث آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية مع دمشق".

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