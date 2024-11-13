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ترامب لبايدن: السياسة قاسية لكنها اليوم عالم لطيف

11/13/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن الأربعاء، لأول مرة منذ إعادة انتخاب ترامب، وتعهدا بانتقال سلس للسلطة في كانون الثاني.
وجلس الرئيسان جنبا إلى جنب أمام نار مشتعلة في المكتب البيضاوي، في مشهد سلمي يخفي وراءه الكثير من التوتر والخصومة السياسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الاجتماع استمر ساعتين تقريبا.

وذكرت للصحفيين "لقد كان اجتماعا جوهريا. ناقشا القضايا المهمة المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الداخلية التي تواجه الأمة والعالم".

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن بايدن أوضح أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة لأن أوروبا القوية والمستقرة ستمنع الولايات المتحدة من الانجرار إلى حرب. وتعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة دون أن يوضح الكيفية.

وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" إنه وبايدن "تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط" خلال اللقاء. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ترامب قوله "أردت أن أعرف آراءه بشأن وضعنا الحالي، وقد شاركني إياها، وكان ودودا للغاية".

وهزم الديمقراطي بايدن منافسه الجمهوري ترامب في انتخابات 2020 لكنه انسحب من سباق 2024 في تموز بعد مناظرة كارثية بينهما. وعلى إثر ذلك أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة لكنها خسرت أمام ترامب.

وقال بايدن لترامب "نتطلع إلى أن يكون لدينا، كما قلنا، انتقال سلس، وأن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من توفير ما تحتاجه. مرحبا بك، مرحبا بك مرة أخرى".

ورد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني "السياسة قاسية، ولا تكون في كثير من الأحيان عالما لطيفا للغاية، لكنها عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر كثيرا انتقالا يكون سلسا قدر الإمكان، أقدر ذلك كثيرا يا جو".

وعلت أصوات المراسلين بالأسئلة لكن تم إخراجهم بسرعة.

ورغم أن استقبال الرئيس المنتخب في البيت الأبيض يمثل مجاملة تقليدية، فإن ترامب لم يقم بها عندما فاز بايدن في عام 2020.

وجاء اللقاء ليمثل تناقضا صارخا للانتقادات الحادة التي يتبادلها الرجلان منذ سنوات.كما يتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماما بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا.

وقالت جان بيير للصحفيين الثلاثاء، عن قرار بايدن دعوة ترامب "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة... هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".

وانضمت السيدة الأولى جيل بايدن إلى بايدن في استقبال ترامب عند وصوله. وقال البيت الأبيض إنها أعطت ترامب رسالة تهنئة مكتوبة بخط اليد لزوجته ميلانيا ترامب و"عبرت عن استعداد فريقها للمساعدة في الانتقال".

وكثيرا ما صور بايدن (81 عاما) ترامب على أنه تهديد للديمقراطية بينما صوره ترامب (78 عاما) على أنه غير كفء. وقد ظل ترامب يردد ادعاءات كاذبة حول حدوث احتيال واسع النطاق بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن. (المملكة)

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