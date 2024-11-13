ترامب لبايدن: السياسة قاسية لكنها اليوم عالم لطيف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو
بايدن الأربعاء، لأول مرة منذ إعادة انتخاب ترامب، وتعهدا بانتقال سلس للسلطة في
كانون الثاني.
وجلس الرئيسان جنبا إلى جنب أمام نار مشتعلة في
المكتب البيضاوي، في مشهد سلمي يخفي وراءه الكثير من التوتر والخصومة السياسية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان
بيير إن الاجتماع استمر ساعتين تقريبا.
وذكرت للصحفيين "لقد كان اجتماعا جوهريا.
ناقشا القضايا المهمة المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الداخلية التي تواجه الأمة
والعالم".
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك
سوليفان للصحفيين إن بايدن أوضح أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة الأمن القومي
للولايات المتحدة لأن أوروبا القوية والمستقرة ستمنع الولايات المتحدة من الانجرار
إلى حرب. وتعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة دون أن يوضح
الكيفية.
وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"
إنه وبايدن "تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط" خلال اللقاء. ونقلت صحيفة
واشنطن بوست عن ترامب قوله "أردت أن أعرف آراءه بشأن وضعنا الحالي، وقد
شاركني إياها، وكان ودودا للغاية".
وهزم الديمقراطي بايدن منافسه الجمهوري ترامب
في انتخابات 2020 لكنه انسحب من سباق 2024 في تموز بعد مناظرة كارثية بينهما. وعلى
إثر ذلك أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة لكنها خسرت أمام ترامب.
وقال بايدن لترامب "نتطلع إلى أن يكون
لدينا، كما قلنا، انتقال سلس، وأن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من توفير ما تحتاجه.
مرحبا بك، مرحبا بك مرة أخرى".
ورد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 كانون
الثاني "السياسة قاسية، ولا تكون في كثير من الأحيان عالما لطيفا للغاية،
لكنها عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر كثيرا انتقالا يكون سلسا قدر الإمكان، أقدر ذلك
كثيرا يا جو".
وعلت أصوات المراسلين بالأسئلة لكن تم إخراجهم
بسرعة.
ورغم أن استقبال الرئيس المنتخب في البيت
الأبيض يمثل مجاملة تقليدية، فإن ترامب لم يقم بها عندما فاز بايدن في عام 2020.
وجاء اللقاء ليمثل تناقضا صارخا للانتقادات
الحادة التي يتبادلها الرجلان منذ سنوات.كما يتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماما
بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا.
وقالت جان بيير للصحفيين الثلاثاء، عن قرار
بايدن دعوة ترامب "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي
للسلطة... هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".
وانضمت السيدة الأولى جيل بايدن إلى بايدن في
استقبال ترامب عند وصوله. وقال البيت الأبيض إنها أعطت ترامب رسالة تهنئة مكتوبة
بخط اليد لزوجته ميلانيا ترامب و"عبرت عن استعداد فريقها للمساعدة في
الانتقال".
وكثيرا ما صور بايدن (81 عاما) ترامب على أنه
تهديد للديمقراطية بينما صوره ترامب (78 عاما) على أنه غير كفء. وقد ظل ترامب يردد
ادعاءات كاذبة حول حدوث احتيال واسع النطاق بعد خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن.
(المملكة)
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