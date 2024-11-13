سعود بن جلوي يستقبل الحاصلين على جينيس - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/13/2024 11:25:55 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا (ستار نيون) أحمد المسعري، والمدير التنفيذي لشركة لولو السعودية شهيم محمد ورئيس برنامج لنبادر الدكتورة فاطمة ناغي بمناسبة حصولهم على شهادتي موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
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