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سعود بن جلوي يستقبل الحاصلين على جينيس - جريدة الوطن السعودية

11/13/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا (ستار نيون) أحمد المسعري، والمدير التنفيذي لشركة لولو السعودية شهيم محمد ورئيس برنامج لنبادر الدكتورة فاطمة ناغي بمناسبة حصولهم على شهادتي موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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