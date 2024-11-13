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%42 يقتنون حرفا يدوية في منازلهم

11/13/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يقتني 42% من السعوديين حرفاً يدوية في منازلهم، وجاءت صناعة الفخار الأكثر اقتناء بـ26%، في وقت يعد اختيار كل منطقة لحرفة يدوية لتكون رمزاً حضارياً لها، أبرز أمنيات المواطنين لعام الحرف اليدوية.
%38 تنوعاً
كشف استطلاع حديث لتسمية 2025 بعام الحرف اليدوية، مشاركة 1071 مشاركاً في الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، منهم 63 % ذكوراً مقابل 37% إناثاً، وتصدرت التنوع والتعدد أبرز ما يميز الحرف اليدوية في المملكة بـ38%، وتساوت توظيف خامات من البيئة المحلية، والإبداع ثانياً بـ31% لكل منها، ويعبر عام الحرف اليدوية 2025 عن الهوية السعودية، وتخليد الإرث الثقافي، وتتمثل أبرز الحرف اليدوية السعودية في: حرفة المشغولات الفخارية، والمشغولات النسيجية، والمشغولات المعدنية، والمشغولات الخشبية.
4 أمنيات
استحوذت اختيار كل منطقة من مناطق المملكة لحرفة يدوية لتكون رمزاً حضارياً للمنطقة على أبرز أمنيات المواطنين لعام الحرف اليدوية بـ35%، وحلت تنظيم وزارة التعليم لمسابقات لأفضل مدرسة في كل مرحلة تعليمية في تقديم الحرف السعودية بشكل إبداعي ثانياً بـ28%، وتشتمل احتفالات يوم التأسيس أو اليوم الوطني في العام المقبل عناصر من الحرف اليدوية أو عنها لكل منطقة ثالثاً بـ24%، وإنتاج فيلم وثائقي عن الحرف اليدوية السعودية رابعاً بـ13%.
أكثر الحرف
تصدرت صناعة الفخار أكثر الحرف اليدوية التي تشد المواطنين بـ26%، وحلت حرف تزيين البيوت ثانيا بـ21%، وحرفة النسيج ثالثا بـ17%، وحرفة سف الخوص رابعاً بـ14%، وحرفة حياكة البشوت خامساً بـ13%، وحرفة صناعة الحلي والمجوهرات سادساً بـ9%.
أبرز أمنيات المواطنين لعام الحرف اليدوية:
اختيار كل منطقة حرفة يدوية تكون رمزاً حضارياً: 35%
تنظيم مسابقات تعليمية إبداعية: 28%
إدخال عناصر الحرف اليدوية في الاحتفالات الوطنية: 24%
إنتاج فيلم وثائقي: 13%
أكثر الحرف التي تشد المواطنين:
صناعة الفخار: 26%
تزيين البيوت: 21%
النسيج: 17%
سف الخوص: 14%
حياكة البشوت: 13%
صناعة الحلي والمجوهرات: 9%
أبرز الحرف اليدوية السعودية:
حرفة المشغولات الفخارية
حرفة المشغولات النسيجية
حرفة المشغولات المعدنية
حرفة المشغولات الخشبية

MENAFN13112024000089011017ID1108884268

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