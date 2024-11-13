%42 يقتنون حرفا يدوية في منازلهم

(MENAFN
- Al Watan)
يقتني 42% من السعوديين حرفاً يدوية في منازلهم، وجاءت صناعة الفخار الأكثر اقتناء بـ26%، في وقت يعد اختيار كل منطقة لحرفة يدوية لتكون رمزاً حضارياً لها، أبرز أمنيات المواطنين لعام الحرف اليدوية.
%38 تنوعاً
كشف استطلاع حديث لتسمية 2025 بعام الحرف اليدوية، مشاركة 1071 مشاركاً في الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، منهم 63 % ذكوراً مقابل 37% إناثاً، وتصدرت التنوع والتعدد أبرز ما يميز الحرف اليدوية في المملكة بـ38%، وتساوت توظيف خامات من البيئة المحلية، والإبداع ثانياً بـ31% لكل منها، ويعبر عام الحرف اليدوية 2025 عن الهوية السعودية، وتخليد الإرث الثقافي، وتتمثل أبرز الحرف اليدوية السعودية في: حرفة المشغولات الفخارية، والمشغولات النسيجية، والمشغولات المعدنية، والمشغولات الخشبية.
4 أمنيات
استحوذت اختيار كل منطقة من مناطق المملكة لحرفة يدوية لتكون رمزاً حضارياً للمنطقة على أبرز أمنيات المواطنين لعام الحرف اليدوية بـ35%، وحلت تنظيم وزارة التعليم لمسابقات لأفضل مدرسة في كل مرحلة تعليمية في تقديم الحرف السعودية بشكل إبداعي ثانياً بـ28%، وتشتمل احتفالات يوم التأسيس أو اليوم الوطني في العام المقبل عناصر من الحرف اليدوية أو عنها لكل منطقة ثالثاً بـ24%، وإنتاج فيلم وثائقي عن الحرف اليدوية السعودية رابعاً بـ13%.
أكثر الحرف
تصدرت صناعة الفخار أكثر الحرف اليدوية التي تشد المواطنين بـ26%، وحلت حرف تزيين البيوت ثانيا بـ21%، وحرفة النسيج ثالثا بـ17%، وحرفة سف الخوص رابعاً بـ14%، وحرفة حياكة البشوت خامساً بـ13%، وحرفة صناعة الحلي والمجوهرات سادساً بـ9%.
أبرز أمنيات المواطنين لعام الحرف اليدوية:
اختيار كل منطقة حرفة يدوية تكون رمزاً حضارياً: 35%
تنظيم مسابقات تعليمية إبداعية: 28%
إدخال عناصر الحرف اليدوية في الاحتفالات الوطنية: 24%
إنتاج فيلم وثائقي: 13%
أكثر الحرف التي تشد المواطنين:
صناعة الفخار: 26%
تزيين البيوت: 21%
النسيج: 17%
سف الخوص: 14%
حياكة البشوت: 13%
صناعة الحلي والمجوهرات: 9%
أبرز الحرف اليدوية السعودية:
حرفة المشغولات الفخارية
حرفة المشغولات النسيجية
حرفة المشغولات المعدنية
حرفة المشغولات الخشبية
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