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آمال خضراء للإطاحة بالكنجر

11/13/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة توازنه في المجموعة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض اليوم مواجهة صعبة للغاية ومصيرية تحدد مسار الصقور في التصفيات، حينما يحل ضيفا على منافس لايستهان به، هو منتخب أستراليا على إستاد ريكتانغولار بملبورن، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة C، وتعد المواجهة منعطفاً مفصلياً للمنتخبين. وفي ذات المجموعة تقام اليوم مواجهة أخرى، إذ يستقبل منتخب البحرين نظيره الصيني، فيما يلتقى غدا منتخبا إندونيسيا واليابان، فيما تشهد الجولة اليوم 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها مواجهات عربية.
مواجهة صعبة
يخوض الأخضر المواجهة التي لن تكون سهلة، وأمام منافس صعب المراس، وفي جعبته 5 نقاط ، حصدها من تعادله على أرضه وبين جماهيره مع إندونيسيا في بداية المشوار، وتغلبه على مضيفه الصين 1/2، في الجولة الثانية، قبل أن يسقط أمام المنتخب الياباني في الجولة الثالثة بالخسارة صفر /2، ثم التعادل سلبيا مع البحرين في الجولة السابقة ليتراجع إلى المركز الثالث متأخرا عن أستراليا ومتقدما على البحرين بفارق الأهداف.

استعادة الثقة
إلى جانب أهمية تحقيق الانتصار من أجل استعادة التوازن واستعادة الوصافة، إلا أن تلك الأهمية تمتد إلى أن خطف النقاط الثلاث سيعيد للصقور الثقة في الجولات المقبلة، خصوصا بعد رحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني ، وعودة الفرنسي هيرفي رينارد، أما في حال التعثر فالموقف سيكون صعبًا، وسيضع الأخضر في دائرة عدم الثقة، لذا تعتبر المواجهة بمثابة المنعطف الصعب والخطير.
التمسك بالوصافة
من جانبه لن يتنازل المنتخب الأسترالي بسهولة عن حظوظه في المنافسة، وسيرمي بكل ثقله من أجل التمسك بالوصافة، والأهم إزاحة منافس قوي عن طريقه، ويملك الكنجر 5 نقاط أيضا متقدما على الأخضر والبحرين بفارق الأهداف، فبعد عثرة البداية بالخسارة أمام البحرين صفر /1، ثم التعادل مع إندونيسيا سلبيا، سجل انتصارا مهما على حساب الصين في الجولة الثالثة 3 /1، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية خارج دياره مع اليابان 1 /1.
الإبقاء على الحظوظ
في المجموعة ذاتها يسعى منتخب البحرين إلى التمسك بحظوظه القوية، وعدم التعثر والابتعاد نسبيا عن المنافسة، حينما يستضيف نظيره الصيني على إستاد البحرين الوطني، ويملك الأحمر 5 نقاط في المركز الرابع، متأخرا عن أستراليا والأخضر بفارق الأهداف، بعدما ضرب بقوة في جولة الافتتاح بالتغلب على أستراليا 1 /صفر خارج ملعبه، لكنه تلقى خسارة قاسية أمام اليابان على أرضه في الجولة الثانية صفر /5، لكنه تعثر بالتعادل مع إندونيسيا على ملعبه 2 /2، قبل أن يتعادل سلبيا مع الأخضر في الجولة السابقة، ويريد العودة للانتصارات والإبقاء على تواجده ضمن فرق المنافسة.
في المقابل يحل المنتخب الصيني في المركز الأخير برصيد 3 نقاط نجح في حصدها عندما تغلب على إندونيسيا 2 /1، في الجولة الماضية، بعد ثلاث خسائر متتالية أمام اليابان في الجولة الأولى صفر /7، ثم الأخضر 1 /2، فأستراليا 1 /3، ويريد تأكيد صحوته وقدرته على العودة للمنافسة، خصوصا وأن نتائج الجولة الماضية صبت في مصلحته. وفي المواجهة الثالثة في ذات المجموعة يلتقي غدا على إستاد غيلورا بونغ كارنو منتخبا إندونسيا واليابان، ويملك الأحمر الإندونيسي 3 نقاط خامسا، من 3 تعادلات متتالية أمام الأخضر 1 /1، وأستراليا سلبيا، والبحرين 2 /2. وبدوره يتصدر الساموراي المجموعة بـ10 نقاط بعدما تغلب على الصين 7 /صفر، ثم البحرين 5 /صفر، والأخضر 2 /صفر ، قبل التعادل مع أستراليا 1 /1 في الجولة الماضية.
عودة عربية
في المجموعة الأولى، يصطدم منتخب قطر بضيفه أوزبكستان، عندما يتواجهان على إستاد جاسم بن حمد، ويسعى العنابي لتسجيل انتصار آخر، بعدما تغلب في الجولة الثالثة على قيرغيزستان، قبل الخسارة أمام إيران في الجولة السابقة، إذ يملك حاليا 4 نقاط في المركز الرابع متأخرا عن الإمارات بفارق الأهداف، فيما حصد منتخب أوزبكستان 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل واحد. وسيكون المنتخب الإماراتي مطالبًا بالانتصار للبقاء في المنافسة خصوصا وأنه يملك 4 نقاط ثالثا ليحافظ على حظوظه في المنافسة، حينما يستضيف قرغيزستان الخامس بـ3 نقاط. وفي ذات المجموعة يلتقي على إستاد لاوس الوطني منتخبا كوريا الشمالية الأخير بنقطتين وإيران متصدر المجموعة بـ10 نقاط.
صراع صدارة
في المجموعة الثانية سيشهد إستاد جابر الأحمد الدولي مواجهة الكويت الخامس بـ3 نقاط، وكوريا الجنوبية متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.
وفي قمة عربية قوية، يلتقي على إستاد البصرة الدولي منتخبا العراق والأردن وكل منهما يملك 7 نقاط، في المركزين الثاني والثالث، إذ يتقدم النشامى على أسود الرافدين بفارق الأهداف. وفي مباراة أخرى، يسعى المنتخبان العماني و الفلسطيني إلى الإبقاء على آمالهما في المنافسة، إذ يحل الأحمر العماني رابعا بـ3 نقاط، فيما يتذيل الفدائي المجموعة بنقطتين.

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