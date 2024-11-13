عملية استحواذ سويسكوم على فودافون إيطاليا تأخذ منعطفًا جديدًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر راديو“لاك” السويسري أن عملية استحواذ شركة“سويسكوم” السويسرية على“فودافون إيطاليا” بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه في تقييم تأثير العملية على المنافسة في سوق خدمات الوسائط السمعية والبصرية، أعطت هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية الضوء الأخضر لهذه العملية.
ونقل الراديو عن بيان المجموعة أنه بعد الإعلان عن الاستحواذ على شركة“فودافون إيطاليا” في 15 مارس الماضي، أخطرت شركة“سويسكوم”، هيئة تنظيم الاتصالات الايطالية بالعملية في 17 سبتمبر الماضي
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وحصلت على الموافقة عليها في 6 نوفمبر غير أنه لا يزال يتعين على عملية الاستحواذ على الشركة الإيطالية التابعة لشركة فودافون العملاقة البريطانية مقابل حوالي 8 مليارات فرنك أن تحصل على موافقة هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية بعد أن فتحت الأخيرة تحقيقًا متعمقًا أيضًا، وكذلك وزارة الأعمال والمصنوعات في إيطاليا.
وحصل الاستحواذ على“فودافون إيطاليا” بالفعل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية، ورئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا، بالإضافة إلى لجنة المنافسة السويسرية، وتتوقع“سويسكوم” إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025.
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