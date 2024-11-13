عملية استحواذ سويسكوم على فودافون إيطاليا تأخذ منعطفًا جديدًا

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر راديو“لاك” السويسري أن عملية استحواذ شركة“سويسكوم” السويسرية على“فودافون إيطاليا” بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه في تقييم تأثير العملية على المنافسة في سوق خدمات الوسائط السمعية والبصرية، أعطت هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية الضوء الأخضر لهذه العملية.

ونقل الراديو عن بيان المجموعة أنه بعد الإعلان عن الاستحواذ على شركة“فودافون إيطاليا” في 15 مارس الماضي، أخطرت شركة“سويسكوم”، هيئة تنظيم الاتصالات الايطالية بالعملية في 17 سبتمبر الماضي

موضوعاتالذهب يمحو مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع الدولار مجموعة أداني تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة بأمريكا معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة

وحصلت على الموافقة عليها في 6 نوفمبر غير أنه لا يزال يتعين على عملية الاستحواذ على الشركة الإيطالية التابعة لشركة فودافون العملاقة البريطانية مقابل حوالي 8 مليارات فرنك أن تحصل على موافقة هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية بعد أن فتحت الأخيرة تحقيقًا متعمقًا أيضًا، وكذلك وزارة الأعمال والمصنوعات في إيطاليا.

وحصل الاستحواذ على“فودافون إيطاليا” بالفعل على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية، ورئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا، بالإضافة إلى لجنة المنافسة السويسرية، وتتوقع“سويسكوم” إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025.