إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لسعر برنت في العام المقبل 2%

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تمثل الهند 25% من إجمالي نمو استهلاك النفط على مستوى العالم خلال عامي 2024 و2025.

وحسب تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل، سيبلغ متوسط أسعار خام برنت 76.06 دولار للبرميل في عام 2025، بانخفاض 2% عن التوقعات السابقة، كما تتوقع الإدارة أن ينهي الخام الأمريكي العام المقبل عند 71.60 دولار (-2.1%).

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وقالت الإدارة إن المخاطر الجيوسياسية المستمرة وتراجع مخزونات النفط العالمية الناجم عن خفض إنتاج“أوبك+”، قد يضعان ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بينما رفعت الإدارة توقعات إنتاج النفط العالمي بنسبة 0.1% عند 104.7 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، مع خفض تقديراتها لإنتاج“أوبك+” بنسبة 0.2% إلى 43.3 مليون برميل يوميًا، وتقليص توقعاتها لإنتاج أمريكا بنسبة 0.1% إلى 13.53 مليون برميل يوميًا.

وأوضح تقرير شهر نوفمبر المنشور الأربعاء، تأكيد الإدارة توقعاتها السابقة بارتفاع استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 104.4 مليون برميل يوميًا العام المقبل.