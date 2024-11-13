إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لسعر برنت في العام المقبل 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تمثل الهند 25% من إجمالي نمو استهلاك النفط على مستوى العالم خلال عامي 2024 و2025.
وحسب تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل، سيبلغ متوسط أسعار خام برنت 76.06 دولار للبرميل في عام 2025، بانخفاض 2% عن التوقعات السابقة، كما تتوقع الإدارة أن ينهي الخام الأمريكي العام المقبل عند 71.60 دولار (-2.1%).
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وقالت الإدارة إن المخاطر الجيوسياسية المستمرة وتراجع مخزونات النفط العالمية الناجم عن خفض إنتاج“أوبك+”، قد يضعان ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.
بينما رفعت الإدارة توقعات إنتاج النفط العالمي بنسبة 0.1% عند 104.7 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، مع خفض تقديراتها لإنتاج“أوبك+” بنسبة 0.2% إلى 43.3 مليون برميل يوميًا، وتقليص توقعاتها لإنتاج أمريكا بنسبة 0.1% إلى 13.53 مليون برميل يوميًا.
وأوضح تقرير شهر نوفمبر المنشور الأربعاء، تأكيد الإدارة توقعاتها السابقة بارتفاع استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 104.4 مليون برميل يوميًا العام المقبل.
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