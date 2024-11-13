أغلب مؤشرات البورصات الخليجية تتباين عند إغلاق تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، حيث استردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 4.66% ليبلغ مستوى 7287.71 نقطة، وتم تداول 450.4 مليون سهم عبر 23544 صفقة نقدية قيمة 94.7 مليون دينار (نحو 288.8 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 69.72 نقطة بنسبة 1.05% ليبلغ مستوى 6595.06 نقطة من خلال تداول 275 مليون سهم عبر 13747 صفقة نقدية بقيمة 38.16 مليون دينار (نحو 116.3 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 24.62 نقطة بنسبة 0.32 % ليبلغ مستوى 7823.20 نقطة من خلال تداول 175.4 مليون سهم عبر 9797 صفقة تجارية بقيمة 56.6 مليون دينار (172.6 مليون دولار).
وفي الإمارات، تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر دبي لمستوى 4730 نقطة، كما ارتفع سوق دبي المالي وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تلقي مزيدًا من الضوء على مسار السياسة النقدية.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 3.617 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأورق المالية خسائر قدرها 14 مليار درهم..واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.132 مليار درهم، توزعت على 38.006 ألف صفقة.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.66% لمستوى 4732 نقطة، وسط تعاملات بحجم 387.187 مليون سهم بقيمة 784.264 مليون درهم.
وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.51% لمستوى 9371 نقطة، وسط تعاملات بحجم 293.208 مليون سهم 1.348 مليار درهم.
وفي البحرين، أقفل مؤشرا“المنامة العام والبحرين الإسلامي” على تباين، حيث أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2.045.32 بارتفاع 16.78 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ نتيجة لارتفاع مؤشرات قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية والعقارات.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.11 بانخفاض 2.62 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و691 ألفًا و139 سهمًا بقيمة إجمالية 861 ألفًا و807 دينارات بحرينية تم تنفيذها من خلال 85 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.28% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 117.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11930.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 178 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.12 نقطة ليقفل عند مستوى 29205.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 55 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
وفي عمان، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم؛ متراجعًا 0.37% بإقفاله عند مستوى 4654.76 نقطة، خاسرًا 17.26 نقطة، مقارنةً بمستوياته بنهاية جلسة أمس.
وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة وتقدمها المالي بنسبة 0.42%، بضغط سهم اومنفيست القيادي المتراجع بنسبة 2.29% وتراجع الأنوار للاستثمارات القيادي بنسبة 1.43%.
وكان الصناعة أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.04%؛ متأثرًا بتراجع سهم الصفاء للأغذية القيادي المتراجع بنسبة 1.84%، وتراجع أسمنت عمان القيادي بنسبة 1.06%.
وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 38.17 نقطة أي بنسبة 0.36%؛ ليصل إلى مستوى 10420.04 نقطة..وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و607 آلاف و725 سهما بقيمة 362 مليونا و104 آلاف و233.228 ريال نتيجة تنفيذ 15388 صفقة بجميع القطاعات، وارتفعت أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
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