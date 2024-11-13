أغلب مؤشرات البورصات الخليجية تتباين عند إغلاق تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم ما بين ارتفاع وتراجع، حيث استردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

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ففي الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 4.66% ليبلغ مستوى 7287.71 نقطة، وتم تداول 450.4 مليون سهم عبر 23544 صفقة نقدية قيمة 94.7 مليون دينار (نحو 288.8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 69.72 نقطة بنسبة 1.05% ليبلغ مستوى 6595.06 نقطة من خلال تداول 275 مليون سهم عبر 13747 صفقة نقدية بقيمة 38.16 مليون دينار (نحو 116.3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 24.62 نقطة بنسبة 0.32 % ليبلغ مستوى 7823.20 نقطة من خلال تداول 175.4 مليون سهم عبر 9797 صفقة تجارية بقيمة 56.6 مليون دينار (172.6 مليون دولار).

وفي الإمارات، تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر دبي لمستوى 4730 نقطة، كما ارتفع سوق دبي المالي وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تلقي مزيدًا من الضوء على مسار السياسة النقدية.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 3.617 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأورق المالية خسائر قدرها 14 مليار درهم..واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.132 مليار درهم، توزعت على 38.006 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.66% لمستوى 4732 نقطة، وسط تعاملات بحجم 387.187 مليون سهم بقيمة 784.264 مليون درهم.

وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.51% لمستوى 9371 نقطة، وسط تعاملات بحجم 293.208 مليون سهم 1.348 مليار درهم.

وفي البحرين، أقفل مؤشرا“المنامة العام والبحرين الإسلامي” على تباين، حيث أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2.045.32 بارتفاع 16.78 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ نتيجة لارتفاع مؤشرات قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية والعقارات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.11 بانخفاض 2.62 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و691 ألفًا و139 سهمًا بقيمة إجمالية 861 ألفًا و807 دينارات بحرينية تم تنفيذها من خلال 85 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.28% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 117.22 نقطة ليقفل عند مستوى 11930.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 365 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 178 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.12 نقطة ليقفل عند مستوى 29205.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 55 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

وفي عمان، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم؛ متراجعًا 0.37% بإقفاله عند مستوى 4654.76 نقطة، خاسرًا 17.26 نقطة، مقارنةً بمستوياته بنهاية جلسة أمس.

وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة وتقدمها المالي بنسبة 0.42%، بضغط سهم اومنفيست القيادي المتراجع بنسبة 2.29% وتراجع الأنوار للاستثمارات القيادي بنسبة 1.43%.

وكان الصناعة أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.04%؛ متأثرًا بتراجع سهم الصفاء للأغذية القيادي المتراجع بنسبة 1.84%، وتراجع أسمنت عمان القيادي بنسبة 1.06%.

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 38.17 نقطة أي بنسبة 0.36%؛ ليصل إلى مستوى 10420.04 نقطة..وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و607 آلاف و725 سهما بقيمة 362 مليونا و104 آلاف و233.228 ريال نتيجة تنفيذ 15388 صفقة بجميع القطاعات، وارتفعت أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.