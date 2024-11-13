مصر والبحرين تبحثان أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الطيران المدني على هامش حضور الدكتور سامح الحفني الافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي 2024 في نسخته السابعة، والمقام بقاعدة“الصخير” الجوية بمملكة البحرين، والذي افتتحه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة البحريني.

موضوعاتالحكومة تبحث مع“سيتشوان للطيران” تشغيل الرحلات إلى القاهرة والأقصر تشغيل مصنع“أبومروات” لاستخراج ومعالجة الذهب في مصر خلال 2026 حسم الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد“الأهلى” يناير المقبل

وبحث الجانبان – خلال اللقاء – سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني؛ بما يحقق الاستفادة الإيجابية والمرجوة لصالح البلدين، وتم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم مجالات التعاون المستقبلي في مجال الطيران المدني وبما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم مناقشة طلب الجانب البحريني بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة ورحلات الشحن الجوي بين مصر والبحرين؛ بما يعزز الروابط التجارية والاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفني عنن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، والذي يعكس قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.

وأشاد الحفني بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث المهم، والذي يعكس مكانة البحرين كمركز إقليمي متقدم للابتكار في مجال صناعه النقل الجوي، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بمزيد من التعاون الفعال، في ضوء الدور المؤثر الذي تقوم به دولة البحرين في مجال الطيران بمنطقة الخليج العربي، وبما تحظى به من خبرات متميزة في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية المعرض، والذي يُعد فرصة حقيقية لعقد اللقاءات والمباحثات المهمة التي تدعم العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

من ناحيته، أعرب وزير المواصلات والاتصالات البحريني، عن ترحيبه بالدكتور سامح الحفني والوفد المصري المرافق له؛ لحضورهم الافتتاح الرسمي للمعرض، مؤكدًا قوة علاقات التعاون الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر والبحرين في شتى المجالات، موضحًا الدور المحوري لمعرض البحرين الدولي للطيران في توطيد العلاقات المشتركة بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث الهام، كونه منصة فعالة تهتم باستعراض التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مجالات الطيران المدني، مشيرا إلى أن البحرين تتطلع بشكل مستمر ودائم لتعميق أوجه التعاون المستقبلي مع مصر في كافة أنشطة الطيران المدني، بما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم البلدين.

ويُعد معرض البحرين الدولي للطيران أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في قطاع الطيران، والذي يجمع قادة وخبراء الصناعة والشركات الكبرى لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني قام بتفقد أجنحة معرض البحرين الدولي للطيران، حيث تم الإطلاع على أنشطة الشركات العارضة بالمعرض، وقد رافقه خلال الجولة أعضاء الوفد المصري المرافق له، والسفيرة ريهام خليل سفيرة مصر لدى البحرين، ومحمد عبد النبي مدير مكتب مصر للطيران وأشرف عمار مدير المحطة بالبحرين.



