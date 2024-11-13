مصر والبحرين تبحثان أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير
الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الطيران المدني على هامش حضور الدكتور سامح الحفني الافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي 2024 في نسخته السابعة، والمقام بقاعدة“الصخير” الجوية بمملكة البحرين، والذي افتتحه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.
موضوعات متعلقة
الحكومة تبحث مع“سيتشوان للطيران” تشغيل الرحلات السياحية
إلى القاهرة والأقصر تشغيل مصنع“أبومروات” لاستخراج ومعالجة الذهب في مصر خلال 2026 حسم الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد“الأهلى” يناير المقبل
وبحث الجانبان – خلال اللقاء – سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني؛ بما يحقق الاستفادة الإيجابية والمرجوة لصالح البلدين، وتم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم مجالات التعاون المستقبلي في مجال الطيران المدني وبما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم مناقشة طلب الجانب البحريني بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة ورحلات الشحن الجوي بين مصر والبحرين؛ بما يعزز الروابط التجارية والاقتصادية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفني عنن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، والذي يعكس قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.
وأشاد الحفني بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث المهم، والذي يعكس مكانة البحرين كمركز إقليمي متقدم للابتكار في مجال صناعه النقل الجوي، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بمزيد من التعاون الفعال، في ضوء الدور المؤثر الذي تقوم به دولة البحرين في مجال الطيران بمنطقة الخليج العربي، وبما تحظى به من خبرات متميزة في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية المعرض، والذي يُعد فرصة حقيقية لعقد اللقاءات والمباحثات المهمة التي تدعم العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.
من ناحيته، أعرب وزير المواصلات والاتصالات البحريني، عن ترحيبه بالدكتور سامح الحفني والوفد المصري المرافق له؛ لحضورهم الافتتاح الرسمي للمعرض، مؤكدًا قوة علاقات التعاون الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر والبحرين في شتى المجالات، موضحًا الدور المحوري لمعرض البحرين الدولي للطيران في توطيد العلاقات المشتركة بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث الهام، كونه منصة فعالة تهتم باستعراض التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مجالات الطيران المدني، مشيرا إلى أن البحرين تتطلع بشكل مستمر ودائم لتعميق أوجه التعاون المستقبلي مع مصر في كافة أنشطة الطيران المدني، بما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم البلدين.
ويُعد معرض البحرين الدولي للطيران أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في قطاع الطيران، والذي يجمع قادة وخبراء الصناعة والشركات الكبرى لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى.
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني قام بتفقد أجنحة معرض البحرين الدولي للطيران، حيث تم الإطلاع على أنشطة الشركات العارضة بالمعرض، وقد رافقه خلال الجولة أعضاء الوفد المصري المرافق له، والسفيرة ريهام خليل سفيرة مصر لدى البحرين، ومحمد عبد النبي مدير مكتب مصر للطيران وأشرف عمار مدير المحطة بالبحرين.
MENAFN13112024000202011048ID1108884261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.