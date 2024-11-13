الحكومة تبحث مع سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية إلى القاهرة والأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) التقت الدكتورة منال عوض التنمية المحلية ، اليوم مع يو لي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سيتشوان للخطوط الجوية فى إطار زيارتها الحالية لمقاطعة سيتشوان الصينية وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بمشاركة عدد من قيادات الشركة من مختلف القطاعات .

وخلال اللقاء رحب رئيس الشركة بوزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر خلال زيارتها إلي مقاطعة سيتشوان ، لافتاً إلي الشركة بدأت العمل بتسيير رحلاتها إلي القاهرة والأقصر في عام ٢٠١٨ ، وتسعي الشركة إلى اعادة تشغيل رحلاتها مرة آخري إلي القاهرة ، حيث أن لديها أكتر من ٢٠٣ طائرة مختلفة الطرازات وتزور أكثر من ٥٠٠ وجهة حول العالم و١٤٠ مدينة في قارات العالم الخمس .

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كما أشار” يو لي” ان خطوط طيران سيتشوان تعتبر الكارت الذهبي بالمقاطعة لمصر في ظل الاهتمام الكبير للمواطنين الصينيين بالسياحة الآثرية الثقافية والتي تتمتع بها محافظة الأقصر وعدد من المحافظات المصرية ، مشيراً إلي أن شركة سيتشوان للطيران تتمتع بتقديم خدمات متميزة بشهادات المؤسسات العالمية في مجال الطيران .

ومن جانبها وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن ترحيب مصر بكل ضيوفها من السائحين من مختلف دول العالم وتعمل علي توفير كافة الاحتياجات لهم لتحقيق تجربة سياحية متميزة وممتعة لهم ، مشيرة إلي تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بجهود الشركة الجارية لتشغيل رحلاتها السياحية إلي الأقصر والقاهرة ، مؤكدة تقديم الحكومة لكل الدعم في هذا الشأن في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

كما عرض محافظ الأقصر لأهم المزارات والمقاصد السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة والتي تضم ثلث آثار العالم وتعتبر مدنية الأقصر بمثابة متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة .

وشهد اللقاء استعراض الجهود الجارية من الجانبين لتشغيل رحلات الطيران بين الأقصر و سيتشوان مرة آخري، ، كما تم مناقشة إمكانية ترويج شركة سيتشوان للسياحة المصرية بشكل عام والأقصر بشكل خاص علي متن أسطول الطائرات الخاصة بها وفي صالات مطار مقاطعة سيتشوان .