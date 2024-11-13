معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 770 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 1.9 مليون برميل.
أوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 312 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، فيما صعد مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.14 مليون برميل.
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وعند تسوية تعاملات الأربعاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.55% أو 39 سنتًا إلى 72.28 دولار للبرميل.
فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو 31 سنتًا عند 68.43 دولار للبرميل.
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