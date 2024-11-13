معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 770 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط المخزونات في مركز تسليم“كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 1.9 مليون برميل.

أوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 312 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، فيما صعد مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.14 مليون برميل.

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وعند تسوية تعاملات الأربعاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.55% أو 39 سنتًا إلى 72.28 دولار للبرميل.

فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو 31 سنتًا عند 68.43 دولار للبرميل.