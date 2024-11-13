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مجموعة أداني تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة بأمريكا

11/13/2024 11:23:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط مجموعة الملياردير الهندي“جوتام أداني” لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية بالولايات المتحدة، مما يعمق العلاقات التجارية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال“أداني” في منشور على منصة“إكس” الأربعاء، إن المجموعة ملتزمة بالاستفادة من خبرتها العالمية، وستستثمر في مشاريع من شأنها أن تخلق ما يصل إلى 15 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

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هذا بعدما أعلنت المجموعة استثمارات كبيرة محليًا خلال الأشهر الأخيرة في مجال المعادن والموانئ وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تعمل على تعزيز حصتها السوقية في قطاعي الأسمنت والبناء.

يأتي الاستثمار في الولايات المتحدة، بعد معركة ضد مزاعم حوكمة الشركات والمخالفات المحاسبية من قبل شركة“هيندنبرج ريسيرش” الأمريكية في يناير 2023، مما تسبب في هبوط القيمة السوقية للمجموعة العام الماضي.

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