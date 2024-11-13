مجموعة أداني تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة بأمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط مجموعة الملياردير الهندي“جوتام أداني” لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع
الطاقة والبنية التحتية بالولايات المتحدة، مما يعمق العلاقات التجارية الاستراتيجية بين البلدين.
وقال“أداني” في منشور على منصة“إكس” الأربعاء، إن المجموعة ملتزمة بالاستفادة من خبرتها العالمية، وستستثمر في مشاريع من شأنها أن تخلق ما يصل إلى 15 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
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هذا بعدما أعلنت المجموعة استثمارات كبيرة محليًا خلال الأشهر الأخيرة في مجال المعادن والموانئ وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تعمل على تعزيز حصتها السوقية في قطاعي الأسمنت والبناء.
يأتي الاستثمار في الولايات المتحدة، بعد معركة ضد مزاعم حوكمة الشركات والمخالفات المحاسبية من قبل شركة“هيندنبرج ريسيرش” الأمريكية في يناير 2023، مما تسبب في هبوط القيمة السوقية للمجموعة العام الماضي.
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