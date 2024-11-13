قطر تستضيف نهائيات كأس القارات للأندية 

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA))
ساو باولو – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا
بأن دولة قطر ستستضيف في الفترة من 11 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 3 مباريات
في كأس القارات (كأس العالم للأندية سابقاً) ، حيث ستتضمن هذه المنافسات مشاركة أحد النوادي البرازيلية والذي قد يكون نادي Atlético-MG من ولاية ميناس جيرايس، أو Botafogo من ولاية ريو دي جانيرو.
ففي الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر سيلعب بطل كأس الليبرتادوريس والذي قد يكون Atlético-MG أو Botafogo في دولة قطر مع الفائز من بطولة الكونكاكاف، بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ألا وهو نادي Pachuca المكسيكي. وتجدر الاشارة إلى أن المباراة النهائية لكأس ليبرتادورس ستقام بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في الارجنتين.
سيلعب الفائز في مباراة الـ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر في قطر، مباراة النصف النهائي في الـ 14 من كانون الأول/ ديسمبر ضد نادي الاهلي المصري بطل افريقيا، حيث سيتأهل الفائز في هذه المباراة إلى نهائي بطولة كأس القارات ليواجه الفائز بدوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد في الـ 18 من كانون الاول/ ديسمبر.
تذاكر المباريات
وفقاً لمعلومات اللجنة المحلية المنظمة (COL) التابعة للفيفا، ستقام هذه المواجهات في كل من استاد اللوسيل واستاد 974. وسيتم البدء ببيع التذاكر للجمهور بشكل عام اعتباراً من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن سيكون هناك بيع مسبق خاص بمالكي بطاقات Visa الائتمانية بدءاً من يوم الخميس (14).
©Ismael Adnan Yaqoob/Anadolu/AFP
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