قطر تستضيف نهائيات كأس القارات للأندية 

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أعلن الاتحاد الدولي بأن دولة قطر ستستضيف في الفترة من 11 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 3 في كأس القارات (كأس العالم للأندية سابقاً) ، حيث ستتضمن هذه المنافسات مشاركة أحد النوادي البرازيلية والذي قد يكون نادي Atlético-MG من ولاية ميناس جيرايس، أو Botafogo من ولاية ريو دي جانيرو.

ففي الـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر سيلعب بطل كأس الليبرتادوريس والذي قد يكون Atlético-MG أو Botafogo في دولة قطر مع الفائز من بطولة الكونكاكاف، بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ألا وهو نادي Pachuca المكسيكي. وتجدر الاشارة إلى أن المباراة النهائية لكأس ليبرتادورس ستقام بتاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في الارجنتين.

سيلعب الفائز في مباراة الـ 11 من تشرين الثاني/نوفمبر في قطر، مباراة النصف النهائي في الـ 14 من كانون الأول/ ديسمبر ضد نادي الاهلي المصري بطل افريقيا، حيث سيتأهل الفائز في هذه المباراة إلى نهائي بطولة كأس القارات ليواجه الفائز بدوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد في الـ 18 من كانون الاول/ ديسمبر.

تذاكر المباريات

وفقاً لمعلومات اللجنة المحلية المنظمة (COL) التابعة للفيفا، ستقام هذه المواجهات في كل من استاد اللوسيل واستاد 974. وسيتم البدء ببيع التذاكر للجمهور بشكل عام اعتباراً من 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولكن سيكون هناك بيع مسبق خاص بمالكي بطاقات Visa الائتمانية بدءاً من يوم الخميس (14).

©Ismael Adnan Yaqoob/Anadolu/AFP

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