البرازيل تقدم هدفاً مناخياً جديداً في COP29

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قدم نائب الرئيس البرازيلي التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، جيرالدو ألكمين، رسمياً اليوم الاربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر، الهدف المناخي الجديد لخفض الانبعاثات من البرازيل إلى المؤتمر الـ 29 للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP29 والمنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو، حيث يمثل ألكمين الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت البرازيل قد حددت هدفاً جديداً أكثر طموحاً لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 59% إلى 67% حتى العام 2035. وقد سمي هذا الهدف بالمساهمة المحددة وطنياً. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخه كانت المساهمة المحددة وطنياً للبرازيل هي خفض الانبعاثات بنسبة 48% حتى العام 2025 وبنسبة 53% حتى العام 2030. حيث سيتم تقديم توسيع الالتزام من قبل نائب الرئيس ووفد الوزراء البرازيليين الحاضرين في

COP29.

وكان ألكمين قد أكد في خطابه يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باكو، بأن الهدف طموح جداً، ولكنه ممكن في نفس الوقت، حيث قال:“إن مساهمتنا المحددة وطنياً أكثر بكثير من مجرد هدف لخفض الانبعاثات بحلول العام 2035، بل إن هدفنا يعكس رؤية بلد يتطلع للمستقبل ومصمم لأن يكون بطل الاقتصاد العالمي الجديد، من خلال الطاقات المتجددة ومحاربة عدم المساواة والالتزام بالتنمية المستدامة.”

الدور الآن للبرازيل

يجمع مؤتمر COP29 رؤساء الدول والوزراء وكبار ممثلي البلدان لمناقشة وتعزيز التزامات العمل المناخي. وسلط ألكمين الضوء على دور البرازيل كقوة بيئية، من خلال امتلاكها لأكبر غابة استوائية في العالم وأنظف مصفوفة طاقة بين الاقتصادات الكبرى. وتجدر الاشارة إلى أن البرازيل ستستضيف في العام 2025 مؤتمر COP30 في مدينة بيليم في ولاية بارا البرازيلية. واختتم ألكمين قائلا:“نيابة عن الرئيس لولا، آمل أن أراكم العام المقبل في البرازيل”. إن مصدر المعلومات مكتب نائب الرئيس البرازيلي.

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Cadu Gomes/VPR

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