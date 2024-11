البرازيل تقدم هدفاً مناخياً جديداً في COP29

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قدم نائب الرئيس البرازيلي التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، جيرالدو ألكمين، رسمياً اليوم الاربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر، الهدف المناخي الجديد لخفض الانبعاثات من البرازيل إلى المؤتمر الـ 29 للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP29 والمنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو، حيث يمثل ألكمين الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت البرازيل قد حددت هدفاً جديداً أكثر طموحاً لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 59% إلى 67% حتى العام 2035. وقد سمي هذا الهدف بالمساهمة المحددة وطنياً. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخه كانت المساهمة المحددة وطنياً للبرازيل هي خفض الانبعاثات بنسبة 48% حتى العام 2025 وبنسبة 53% حتى العام 2030. حيث سيتم تقديم توسيع الالتزام من قبل نائب الرئيس ووفد الوزراء البرازيليين الحاضرين في

COP29.

وكان ألكمين قد أكد في خطابه يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باكو، بأن الهدف طموح جداً، ولكنه ممكن في نفس الوقت، حيث قال:“إن مساهمتنا المحددة وطنياً أكثر بكثير من مجرد هدف لخفض الانبعاثات بحلول العام 2035، بل إن هدفنا يعكس رؤية بلد يتطلع للمستقبل ومصمم لأن يكون بطل الاقتصاد العالمي الجديد، من خلال الطاقات المتجددة ومحاربة عدم المساواة والالتزام بالتنمية المستدامة.”

الدور الآن للبرازيل

يجمع مؤتمر COP29 رؤساء الدول والوزراء وكبار ممثلي البلدان لمناقشة وتعزيز التزامات العمل المناخي. وسلط ألكمين الضوء على دور البرازيل كقوة بيئية، من خلال امتلاكها لأكبر غابة استوائية في العالم وأنظف مصفوفة طاقة بين الاقتصادات الكبرى. وتجدر الاشارة إلى أن البرازيل ستستضيف في العام 2025 مؤتمر COP30 في مدينة بيليم في ولاية بارا البرازيلية. واختتم ألكمين قائلا:“نيابة عن الرئيس لولا، آمل أن أراكم العام المقبل في البرازيل”. إن مصدر المعلومات مكتب نائب الرئيس البرازيلي.

