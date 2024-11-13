محافظ العاصمة: تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتوفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة العاصمة اجتماعها برئاسة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، بحضور حسن عبدالله المدني نائب المحافظ، وممثلين عن الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية والجهات الخدمية، إذ ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الأمنية والخدمية في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى الخطط والجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن المجتمعي.
وفي بداية الاجتماع أعرب محافظ محافظة العاصمة عن شكره وتقديره للإدارات الأمنية لجهودها البارزة في تنفيذ القانون والنظام العام، ومؤكداً في الوقت ذاته سعي محافظة العاصمة إلى تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتوفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للملاحظات والاحتياجات المرصودة.
وناقشت اللجنة الاحتياجات الخدمية في مختلف مناطق محافظة العاصمة، وتم عرض تقرير عن الفعاليات التي ستشهدها العاصمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الأمني في المحافظة.
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