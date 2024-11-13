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محافظ العاصمة: تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتوفير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين

11/13/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬اجتماعها‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬بحضور‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والجهات‭ ‬الخدمية،‭ ‬إذ‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالجوانب‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬العاصمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطط‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬العام،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬سعي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للملاحظات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المرصودة‭.‬

وناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬العاصمة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬المقبلين‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتصلة‭ ‬بالشأن‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

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