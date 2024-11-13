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جزر الكناري.. ضبط أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المغرب

11/13/2024 7:22:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 20:41


تمكن الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، من إحباط عملية تهريب 4.7 طن من الحشيش على متن قاربين مطاطيين بين جزيرتي غران كناريا وفويرتيفنتورا.
وذكرت الصحافة المحلية، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن العملية، التي تمت بفضل“التعاون الأمني الوثيق” مع المغرب، مكنت من نشر نظام مراقبة بحري قام بتحديد موقع القاربين المحملين بـ 131 رزمة من المخدرات على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة الساحل.
وتم القبض على أفراد طاقم القاربين الأربعة من قبل وحدات الحرس المدني الموجودة في الموقع خلال هذه العملية التي تم تنفيذها في عرض البحر.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن إشارة القضاء الإسباني، الذي أمر باحتجازهم احتياطيا، حسبما أفاد المصدر نفسه.

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