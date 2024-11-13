جزر الكناري.. ضبط أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 20:41
تمكن الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، من إحباط عملية تهريب 4.7 طن من الحشيش على متن قاربين مطاطيين بين جزيرتي غران كناريا وفويرتيفنتورا.
وذكرت الصحافة المحلية، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن العملية، التي تمت بفضل“التعاون الأمني الوثيق” مع المغرب، مكنت من نشر نظام مراقبة بحري قام بتحديد موقع القاربين المحملين بـ 131 رزمة من المخدرات على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة الساحل.
وتم القبض على أفراد طاقم القاربين الأربعة من قبل وحدات الحرس المدني الموجودة في الموقع خلال هذه العملية التي تم تنفيذها في عرض البحر.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن إشارة القضاء الإسباني، الذي أمر باحتجازهم احتياطيا، حسبما أفاد المصدر نفسه.
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