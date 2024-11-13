((لا يـوجـد شـيء اسـمـه فلـسـطـين)).. تصريحات لسفير أمريكا المنتظر عن ضم الضفة الغـربـية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مايك‭ ‬هاكابي‭ ‬الذي‭ ‬اختاره‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سفيرا‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬يجب‭ ‬دعم‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إذا‭ ‬حاولت‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬وتداولت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيديو‭ ‬لمرشح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬مايك‭ ‬هاكابي‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬يدعى‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬هاكابي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بُثت‭ ‬أمس،‭ ‬أجاب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬ستدعم‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬ضم‭ ‬محتملة‭ ‬للضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬السيادة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬أركنساس‭ ‬السابق‭ ‬هاكابي،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬ترشيحه‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب،‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬هاكابي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مشابهة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬أداة‭ ‬سياسية‭ ‬لمحاولة‭ ‬إجبار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬أرضها‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬ترشيحه‭ ‬اعتبر‭ ‬هاكابي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬تنصيبه‭ ‬كرئيس‭ ‬للبلاد‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬دولا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحاول‭ ‬فجأة‭ ‬تغيير‭ ‬سلوكها‭ ‬لأنها‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عمدة‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬