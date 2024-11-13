Thursday, 14 November 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((لا يـوجـد شـيء اسـمـه فلـسـطـين)).. تصريحات لسفير أمريكا المنتظر عن ضم الضفة الغـربـية

11/13/2024 7:22:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مايك‭ ‬هاكابي‭ ‬الذي‭ ‬اختاره‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سفيرا‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬يجب‭ ‬دعم‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬إذا‭ ‬حاولت‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬وتداولت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيديو‭ ‬لمرشح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬السفير‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬مايك‭ ‬هاكابي‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬يدعى‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬هاكابي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بُثت‭ ‬أمس،‭ ‬أجاب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬ستدعم‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬ضم‭ ‬محتملة‭ ‬للضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعملية‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬السيادة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬أركنساس‭ ‬السابق‭ ‬هاكابي،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬ترشيحه‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب،‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬هاكابي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مشابهة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬أداة‭ ‬سياسية‭ ‬لمحاولة‭ ‬إجبار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬أرضها‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬ترشيحه‭ ‬اعتبر‭ ‬هاكابي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬تنصيبه‭ ‬كرئيس‭ ‬للبلاد‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬دولا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحاول‭ ‬فجأة‭ ‬تغيير‭ ‬سلوكها‭ ‬لأنها‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عمدة‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108884023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث