Thursday, 14 November 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش حول بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

11/13/2024 7:22:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أدانت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬بشأن‭ ‬إصدار‭ ‬تعليمات‭ ‬للتجهيز‭ ‬لفرض‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحذير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬التصريحات‭ ‬المتطرفة‭ ‬لمسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بشأن‭ ‬فرض‭ ‬سيادة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وبناء‭ ‬المستوطنات‭ ‬وتوسيعها‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تقوض‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وتشجع‭ ‬الحروب‭ ‬وتنتج‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التطرف،‭ ‬وتضاعف‭ ‬التهديد‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬سافرا‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬الأممية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وتكرس‭ ‬الاحتلال‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تبعات‭ ‬استمرار‭ ‬الفشل‭ ‬الدولي‭ ‬تتعدى‭ ‬حدود‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬لتطول‭ ‬شرعية‭ ‬ومصداقية‭ ‬قواعد‭ ‬النظام‭ ‬الدولي،‭ ‬وتهدد‭ ‬استمراريته‮»‬‭. ‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬بأنه‭ ‬أصدر‭ ‬تعليمات‭ ‬للتحضير‭ ‬لبسط‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لفرض‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬آملا‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬ترامب‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭. ‬وأدانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108884022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث