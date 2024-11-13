السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش حول بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أدانت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬بشأن‭ ‬إصدار‭ ‬تعليمات‭ ‬للتجهيز‭ ‬لفرض‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحذير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬التصريحات‭ ‬المتطرفة‭ ‬لمسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بشأن‭ ‬فرض‭ ‬سيادة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وبناء‭ ‬المستوطنات‭ ‬وتوسيعها‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تقوض‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وتشجع‭ ‬الحروب‭ ‬وتنتج‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التطرف،‭ ‬وتضاعف‭ ‬التهديد‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬سافرا‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬الأممية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وتكرس‭ ‬الاحتلال‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تبعات‭ ‬استمرار‭ ‬الفشل‭ ‬الدولي‭ ‬تتعدى‭ ‬حدود‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬لتطول‭ ‬شرعية‭ ‬ومصداقية‭ ‬قواعد‭ ‬النظام‭ ‬الدولي،‭ ‬وتهدد‭ ‬استمراريته‮»‬‭. ‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬بأنه‭ ‬أصدر‭ ‬تعليمات‭ ‬للتحضير‭ ‬لبسط‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لفرض‭ ‬السيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬آملا‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬ترامب‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭. ‬وأدانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭.‬