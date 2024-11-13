بـلـيـنـكـن يـتـعـهـد فـي بـروكـسـل بتعزيز الدعم لأوكرانيا قبل بدء رئاسـة ترامب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ - (‬رويترز‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ستواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬دعمها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬بدء‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستحاول‭ ‬تعزيز‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬مارك‭ ‬روته‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬مسألة‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬لدعم‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬تتطلب‭ ‬ردا‭ ‬حازما‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬حيال‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬إنه‭ ‬سينهي‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬كيفية‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يحاول‭ ‬إجبار‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬السلام‭ ‬بشروط‭ ‬موسكو‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬ولاية‭ ‬بايدن‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬

وذكر‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬روته‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬إنهما‭ ‬ناقشا‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬بذلها‭ ‬لتعزيز‭ ‬قاعدته‭ ‬الدفاعية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬للسلام‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬سيستغل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لمواصلة‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬الإدارة‭ ‬للمنصب‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬لدعم‭ ‬روسيا،‭ ‬إن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‭ ‬‮«‬متبادلة‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تفعله‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قدرتها‭ ‬النووية‭. ‬

وقال‭ ‬روته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لم‭ ‬تنتصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬غزتها‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬فعل‭ ‬المزيد‭ ‬لضمان‭ ‬تمكن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‭ ‬والتصدي‭ ‬للهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬ومنع‭ (‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬جدول‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬سيجتمع‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندريه‭ ‬سيبيها‭. ‬

وسيجتمع‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬لقوات‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الجنرال‭ ‬كريستوفر‭ ‬كافولي‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬