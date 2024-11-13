Thursday, 14 November 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بـلـيـنـكـن يـتـعـهـد فـي بـروكـسـل بتعزيز الدعم لأوكرانيا قبل بدء رئاسـة ترامب

11/13/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بروكسل‭ - (‬رويترز‭): ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ستواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬دعمها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬بدء‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستحاول‭ ‬تعزيز‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬مارك‭ ‬روته‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬مسألة‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬لدعم‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬تتطلب‭ ‬ردا‭ ‬حازما‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬حيال‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬إنه‭ ‬سينهي‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬كيفية‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يحاول‭ ‬إجبار‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬السلام‭ ‬بشروط‭ ‬موسكو‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬ولاية‭ ‬بايدن‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬

وذكر‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬روته‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬إنهما‭ ‬ناقشا‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬بذلها‭ ‬لتعزيز‭ ‬قاعدته‭ ‬الدفاعية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬ملتزمة‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭ ‬للسلام‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬سيستغل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لمواصلة‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬الإدارة‭ ‬للمنصب‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬كورية‭ ‬شمالية‭ ‬لدعم‭ ‬روسيا،‭ ‬إن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‭ ‬‮«‬متبادلة‮»‬،‭ ‬وهناك‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬عميق‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تفعله‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قدرتها‭ ‬النووية‭. ‬

وقال‭ ‬روته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬لم‭ ‬تنتصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬غزتها‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬فعل‭ ‬المزيد‭ ‬لضمان‭ ‬تمكن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‭ ‬والتصدي‭ ‬للهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬ومنع‭ (‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬جدول‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬سيجتمع‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندريه‭ ‬سيبيها‭. ‬

وسيجتمع‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬لقوات‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الجنرال‭ ‬كريستوفر‭ ‬كافولي‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108884021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث