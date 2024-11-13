بـلـيـنـكـن يـتـعـهـد فـي بـروكـسـل بتعزيز الدعم لأوكرانيا قبل بدء رئاسـة ترامب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بروكسل - (رويترز): أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لحلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ستواصل تعزيز دعمها لأوكرانيا في الأشهر القليلة التي تسبق بدء رئاسة دونالد ترامب بالإضافة إلى أنها ستحاول تعزيز التحالف العسكري حتى ذلك الحين. وقال بلينكن خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في بروكسل إن مسألة نشر قوات كورية شمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا «تتطلب ردا حازما».
وقال الرئيس المنتخب ترامب، الذي أثار تساؤلات حيال استمرار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، إنه سينهي حرب روسيا سريعا من دون أن يوضح كيفية ذلك، ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة من أنه قد يحاول إجبار كييف على قبول السلام بشروط موسكو. ومن المقرر أن تنتهي ولاية بايدن يوم 20 يناير 2025.
وذكر بلينكن بعد اجتماعه مع روته في مقر حلف شمال الأطلسي إنهما ناقشا استمرار الدعم لأوكرانيا في ظل المكاسب التي تحققها القوات الروسية على الجبهة الشرقية بالإضافة إلى الجهود التي يجب على حلف الأطلسي بذلها لتعزيز قاعدته الدفاعية. وقال إن الإدارة الأمريكية الحالية «ملتزمة بمواصلة دعم أوكرانيا» لضمان قدرتها على القتال بفعالية في العام المقبل أو تعزيز موقفها في أي مفاوضات للسلام مع روسيا.
وأضاف أن بايدن «سيستغل كل يوم لمواصلة ما فعلناه خلال السنوات الأربع الماضية، وهو تعزيز هذا التحالف»، مشيرا إلى أن مسؤولي إدارة بايدن يعملون على تقديم جميع المساعدات التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي لأوكرانيا قبل مغادرة الإدارة للمنصب. وقال بلينكن عن نشر قوات كورية شمالية لدعم روسيا، إن العلاقة بين موسكو وبيونج يانج «متبادلة»، وهناك «قلق عميق بشأن ما تفعله روسيا أو قد تفعله لتعزيز قدرة كوريا الشمالية» من بينها قدرتها النووية.
وقال روته إن «روسيا لم تنتصر» في أوكرانيا التي غزتها في فبراير 2022. وأضاف «من الواضح أن علينا أن فعل المزيد لضمان تمكن أوكرانيا من مواصلة القتال والتصدي للهجوم الروسي ومنع (الرئيس فلاديمير) بوتين من تحقيق مكاسب في أوكرانيا». ويشير جدول وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيجتمع لاحقا مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.
وسيجتمع أيضا مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بروكسل.
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